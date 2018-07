PARTAGER Les News d’Afrique de la semaine du 23 au 29 juillet 2018

Afrique subsaharienne : L’Afrique du Sud, l’Île Maurice et le Kenya en tête des économies les plus innovantes

Les trois pays subsahariens ont encouragé les innovations pour stimuler la croissance de leurs économies et répandre la prospérité, selon le rapport de l’Indice mondial sur les innovations 2018, dévoilé mardi à Nairobi et New York.

Hôtellerie : Onomo profite d’une levée de fonds pour grandir

Le groupe veut doubler sa taille d’ici à 2020 sur le segment des trois-étoiles, délaissé par les chaînes internationales mais convoité par d’autres sociétés africaines.

Zone de libre-échange continentale africaine : Afreximbank livre son analyse

Dans un nouveau rapport, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) analyse plusieurs scénarios de libéralisation du commerce entre les pays du continent. Elle dresse une première liste – inédite – des potentiels bénéficiaires de cette réforme et des pays les plus vulnérables.

Mansa, la nouvelle plateforme numérique pour booster le commerce intra-africain

La cérémonie de lancement s’est déroulée ce jeudi midi au Transcorop Hilton Abuja, où se tiennent les 25ème assemblées générales de la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank). Le président Dr Bénédict Oramah, accompagné de l’ancien président d’Afreximbank Jean Louis Ekra, ont inauguré Mansa, la nouvelle plateforme numérique africaine. Objectif, booster le commerce intra-continental.

Afreximbank et la BDEAC dégagent 500 millions d’euros pour appuyer la zone CEMAC

Afreximbank, la banque africaine d’import-export, et la Banque de développement des Etats d’Afrique centrale (BDEAC) comptent dégager une enveloppe de 500 millions d’euros pour permettre aux pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) de rattraper leurs retards.

Le Fonds africain de garantie reçoit 10 millions $ de la BAD pour garantir des prêts aux PME en Afrique

La Banque Africaine de Développement (BAD) a accordé ce 11 juillet un financement supplémentaire de 10 millions $ au Fonds Africain de Garantie (AGF) afin qu’il puisse garantir des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique.

Un des groupes bancaires cotés à Johannesburg reçoit 600 millions $

Investec Plc, un groupe financier opérant en Grande Bretagne et en Afrique du Sud, coté sur les marchés financiers des deux pays, a mobilisé 600 millions $ sur le marché international de la dette, dans le cadre de son premier emprunt syndiqué depuis le début de l’année.

La crypto-monnaie en Afrique : Tunisie, Kenya, Nigéria et maintenant Burkina Faso

L’engouement autour de la monnaie virtuelle, où crypto-monnaie a touché le continent africain. La fièvre autour du Bitcoin a fini par arriver sur le continent et de plus en plus de monnaies virtuelles y émergent. Si le Burkina, à travers la société Globumi, entend lancer sa première crypto-monnaie en août 2018, plusieurs autres pays l’ont devancé sur ce chemin du virtuel.

La Banque mondiale apporte 15 millions $ à l’OHADA

Dans le cadre du Projet d’amélioration du climat des investissements (PACI) dans ses Etats membres, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a signé une convention de financement avec le groupe de la Banque mondiale, le 13 juillet 2018 dernier, à Yaoundé au Cameroun.

Retour sur le 6e rapport ESG & Impact du fonds IPAE 1

Inauguré en 2012, le fonds I&P Afrique Entrepreneurs 1 (IPAE 1) a clôturé sa période d’investissement en 2017 avec deux investissements dans des entreprises maliennes, portant à 29 le nombre total de PME africaines en portefeuille. La publication du 6e reporting ESG & Impact annuel permet ainsi de faire un premier bilan des principaux impacts du fonds et des entreprises en portefeuille, à l’heure où le fonds successeur IPAE 2 réalise ses premiers investissements.

L’Angola revient sur le marché des eurobonds

L’Angola, à la surprise générale, est de nouveau sur le marché des obligations souveraines, en ouvrant son eurobond du mois de mai 2018, pour mobiliser environ 500 millions $, a-t-on appris de sources proches des marchés financiers à Londres.

Ambassade de Chine au Burkina : Pékin resserre sa coopération avec Ouagadougou

En visite à Ouagadougou, le vice-Premier ministre chinois, Hu Chunhua, a inauguré jeudi l’ambassade de son pays en présence de chef de l’exécutif burkinabè, Paul Kaba Thiéba. Une ouverture symbolique qui officialise les relations entre les deux pays, plus d’un mois après la décision du pouvoir du président Kaboré de rompre ses liens avec Taïwan.

Cameroun : Paul Biya officiellement candidat à la présidentielle

Le président camerounais Paul Biya, 85 ans dont trente-cinq au pouvoir, a annoncé vendredi sa candidature à un septième mandat pour la présidentielle du 7 octobre prochain.

Mobile banking : Orange lance sa carte Visa en Côte d’Ivoire

Après le Botswana et le Cameroun, c’est en Côte d’Ivoire qu’Orange a lancé le 10 juillet un service de carte de paiement et de retrait. Un pas de plus dans le développement de services financiers par l’opérateur français.

Cameroun : Le conseil d’administration du FMI conclut les consultations de 2018

Selon les estimations, la croissance est tombée à 3,2 % en 2017, principalement en raison d’une forte baisse de la production de pétrole en dépit du rebond progressif des prix internationaux. Les perspectives macroéconomiques pour 2018 restent positives ; la croissance devrait rebondir à 4 %, portée par le lancement de la production de gaz et les activités de construction en vue de la Coupe d’Afrique des nations 2019. Les autorités camerounaises ont adopté un vaste programme de réformes économiques en vue de rétablir la viabilité budgétaire et extérieure, et de favoriser une croissance inclusive et tirée par le secteur privé, soutenue par l’accord FEC conclu avec le FMI.

Cameroun : les élections municipales reportées d’un an

Les élections municipales au Cameroun, initialement prévues en 2018, ont été reportées d’un an, suite à un décret du président Paul Biya, lu à la radio d’État mercredi. Après la prorogation du mandat des députés, il ne reste donc plus que le scrutin présidentiel, prévu le dimanche 7 octobre.

Gordon Acha est nommé Directeur Général de Citi Cameroun

Citi a annoncé la nomination de Gordon Acha au poste de Directeur Général (CCO) de Citi Cameroun. Il sera sous la direction du Conseil d’Administration de Citi Cameroun présidée par Khady Dior Ndiaye, Directrice Générale de Citi Côte d’Ivoire et Directrice pour l’Afrique Francophone de l’Ouest et du Centre.

Télécoms : l’Espagnol Applus désigné partenaire pour implémenter la 5G au Congo

Bientôt la 5G au Congo. A l’issue d’un entretien ce lundi 16 juillet 2018 avec des représentants de la société espagnole Applus, le ministre congolais des postes, des télécommunications et de l’économie numérique, Léon Juste Ibombo, a annoncé que celle-ci travaillera en partenariat avec la société publique Congo Télécom pour implémenter la 5G dans le réseau national.

Coopération : Bruxelles débloque 75 millions d’euros pour les jeunes entrepreneurs et les réfugiés

La Commission européenne a approuvé un nouveau mécanisme de financement destiné aux jeunes, aux migrants et aux femmes entrepreneurs des pays d’Afrique subsaharienne et du pourtour méditerranéen. Ce programme sera géré par l’agence hollandaise de financement du développement FMO.

Le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs promet faire «rêver» la Côte d’Ivoire

Le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, à qui il a été attribué le portefeuille des loisirs dans le nouveau gouvernement, a promis vendredi de faire « rêver » la Côte d’Ivoire, à l’occasion d’une passation de charges.M. Siandou qui recevait le flambeau de l’ex-ministre des Sports et des loisirs, François Amichia, désormais ministre de la Ville, s’est engagé à faire en sorte que « la Côte d’Ivoire fasse rêver une certaine jeunesse afin que demain soit encore mieux ».

Comment le changement climatique va affecter l’économie ivoirienne

Dans une étude publiée le 12 juillet, la Banque mondiale estime que la Côte d’Ivoire est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Ses coûts sont déjà visibles, et devraient s’accroître, au point de remettre en cause la culture du cacao et d’affecter la région côtière qui abrite 80 % de l’activité économique du pays.

Côte d’Ivoire: le nouveau « parti unifié » lancé, Alassane Ouattara président

Le nouveau « parti unifié » du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a été lancé lundi en Côte d’Ivoire, avec à sa tête le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, à deux ans de la prochaine élection présidentielle.

Denham Capital mobilise 558 millions $ pour des projets en Afrique

Denham Capital, une firme de private equity spécialisée dans des investissements sur les secteurs mines, gaz et énergie, a annoncé le closing d’un fonds de 558 millions qui sera déployé sur plusieurs marchés dont l’Afrique. Le fonds ciblera des projets déjà exploitables ou proches de l’être.

Un groupe émirati de transfert d’argent va investir 100 millions $ en Afrique

UAE Exchange, un groupe émirati proposant des solutions de transfert d’argent, de change et de paiement, investira jusqu’à 100 millions $ pour ses projets d’expansion en Afrique au cours des dix prochaines années.

Le président érythréen débute une visite historique en Ethiopie

Le président érythréen Issaias Afeworki a débuté samedi une visite historique en Ethiopie pour cimenter la normalisation entre les deux voisins de la Corne de l’Afrique qui ont mis fin à vingt ans d’état de guerre il y a quelques jours à peine.

Premier vol en vingt ans entre l’Ethiopie et l’Erythrée

Le premier vol commercial en vingt ans entre l’Ethiopie et l’Erythrée a relié mercredi 18 juillet Addis Abeba à Asmara, nouvelle étape de la réconciliation spectaculaire en cours entre les anciens ennemis de la Corne de l’Afrique.

Gabon : coupes claires chez les fonctionnaires

Après avoir longtemps vécu au-dessus de ses moyens, l’État réduit son personnel comme ses dépenses. Et prend le risque de faire des mécontents à l’approche des législatives.

Ghana : près de 40 % de véhicules circulant dans le pays ne sont pas couverts par une assurance

S’exprimant au cours d’une conférence publique, Seth Eshun, chef de la supervision à la National Insurance Commission (NIC) a déclaré qu’environ 40 % de véhicules qui circulent sur les routes au Ghana ne sont pas couverts par une assurance ou alors possèdent une fausse assurance automobile.

Ghana : une filiale Ecobank impliquée dans une acquisition jugée irrégulière

EDC Investment Ltd, la filiale de gestion des actifs du groupe Ecobank au Ghana, est citée dans une acquisition, jugée frauduleuse par la banque centrale, des parts de l’Agricultural Development Bank, lors de son ouverture de capital en 2016.

Guinée équatoriale: dialogue politique sans les principaux opposants

Un « dialogue national » voulu par le président Teodoro Obiang Nguema s’est ouvert lundi dernier en Guinée Equatoriale, en l’absence des principaux leaders de l’opposition et après l’annonce d’une amnistie des prisonniers politiques restée jusque-là lettre morte.

Kenya : Commercial Bank of Africa demandera à ses clients de prouver l’origine des dépôts

Le groupe bancaire kényan Commercial Bank of Africa (CBA) a informé ses clients qu’ils devront dorénavant préciser l’origine des fonds, avec documentation à l’appui, lorsqu’ils effectueront des dépôts en espèces supérieurs à 10 millions de shillings kényans (environ 100 000 $).

Liberia: le président Weah annonce des mesures pour combattre l’inflation

Le président libérien George Weah a annoncé lundi un train de mesures monétaires et fiscales destinées à enrayer la chute du dollar libérien, qui cohabite avec le dollar américain, et lutter contre l’inflation dans ce petit pays pauvre d’Afrique de l’Ouest.

L’ONU inquiète des violences au Mali qui ont fait « au moins 289 morts » en 2018

L’ONU a exprimé mardi sa « profonde inquiétude » face aux violences qui ont lieu dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, et qui ont fait, selon l’organisation, au moins 289 morts parmi les civils depuis le début de l’année.

Le FMI achève la 3ème revue de l’accord en faveur de Madagascar

Cet accord vise à appuyer les efforts déployés par le pays pour consolider la stabilité macroéconomique et réaliser une croissance durable et inclusive. Il reste essentiel pour les autorités de renforcer la gouvernance et de combattre la corruption pour assurer le succès de leur programme. Les réformes qui sont opérées pour promouvoir le développement du secteur financier et l’inclusion accéléreront la croissance.

Mauritanie : Lancement du projet d’appui à la modernisation des infrastructures financières

Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour la région Afrique du Nord, et Abdel Aziz Ould Dahi, gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie (BCM), ont donné, lundi 9 juillet 2018 à Nouakchott, le coup d’envoi du Projet d’appui à la modernisation des infrastructures financières en Mauritanie (PAMIF).

Électricité au Nigeria : des banques inquiètes pour leurs créances

Chez les banquiers nigérians, l’évolution de l’état de santé du secteur de l’électricité tourne à l’obsession.

Nigeria : Un fond d’investissement dédié aux startups innovantes

Ventures Platform une société de capital-risque nigériane et l’United States Nigeria Council, qui fournit des informations commerciales aux entreprises américaines et nigérianes, se sont associés pour lancer le Corporate Leaders Fund.

Nigeria : les institutions financières appelées à reporting régulier

La Central Bank of Nigeria (CBN) a demandé à toutes les institutions financières du pays de lui faire parvenir des informations sur leurs transactions quotidiennes par le biais de la Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) qui est l’organisme en charge de la gestion des paiements interbancaires.

RD Congo : Jean-Pierre Bemba investi candidat à la présidentielle

L’ancien-vice président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté le mois dernier par la CPI, a été désigné, sans surprise, vendredi par son parti candidat à la présidentielle du 23 décembre, censée élire le successeur de Joseph Kabila en République démocratique du Congo, a constaté l’AFP.

RDC: l’ONU s’inquiète de « violences barbares » en Ituri

L’ONU a exprimé vendredi son inquiétude face aux témoignages faisant état de « violences barbares » commises dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dans la province de l’Ituri.

Rwanda : le secteur bancaire a connu fin mars 2018 une marge nette globale en baisse

Le bénéfice net cumulé des banques commerciales opérant au Rwanda a été de 9,5 milliards de Francs Rwandais (10,5 millions $) au terme du premier trimestre 2018, apprend-on d’un document officiel de la banque centrale de ce pays. C’est un repli de 17,1% comparé aux performances de la même période en 2017, mais c’est surtout la plus mauvaise performance d’un premier trimestre dans le secteur, depuis 2015.

Le Sénégal veut disposer du plus important aéroport d’Afrique de l’Ouest

Sa construction aura pris plus d’une dizaine d’années et nécessité environ 400 milliards de francs CFA d’investissement. L’aéroport international Blaise Diagne, à quelques kilomètres de Dakar, ouvre davantage le Sénégal à l’extérieur et lui offre de nouvelles opportunités économiques.

Sénégal-Chine : Xi Jinping à Dakar pour évoquer la coopération économique

La coopération économique entre la Chine et le Sénégal a été au cœur de la visite officielle du président Xi Jinping à Dakar, les 21 et 22 juillet.

Soudan du Sud: l’ONU impose un embargo sur les armes

Le Conseil de sécurité de l’ONU a imposé vendredi un embargo sur les armes au Soudan du Sud et des sanctions contre deux responsables militaires, alors que les tractations diplomatiques n’ont pas, en près de cinq ans de conflit, réussi à mettre un terme à la guerre civile.

Tunisie: réunion des plus hauts responsables de l’Etat dans un contexte tendu

Les principaux dirigeants politiques tunisiens, mais aussi des responsables syndicaux et du patronat, ont participé lundi 16 juillet à une réunion au palais présidentiel, au lendemain d’une interview controversée du chef de l’Etat Béji Caïd Essebsi proposant la démission du Premier ministre.

Tunisie: La BID cède sa part dans la Banque Zitouna au Groupe Triki

Comme annoncé en exclusivité par IlBoursa le 1er février 2018, la Banque Islamique de Développement (BID) a cédé la totalité de sa participation dans le capital de la Banque Zitouna au Groupe Triki. La transaction, qui a été concrétisée le vendredi 6 juillet 2018 et pilotée par Tunisie Valeurs, a porté sur 25.084.739 actions représentant 20,9% du capital de la Banque Zitouna à un prix de 4,100 dinars l’action. L’opération a ainsi coûté au Groupe Triki la bagatelle de 102,8 millions de dinars.

FMI, Banque mondiale, UE… : les bailleurs côte à côte en Tunisie

Huit bailleurs de fonds internationaux, dont le FMI, la Banque mondiale et l’Union européenne, se sont rendus au chevet de la Tunisie les 11 et 12 juillet. Ils promettent de soutenir ensemble le pays durant les deux prochaines années.

