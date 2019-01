PARTAGER Les News d’Afrique de la semaine du 21 au 27 janvier 2019

Eau-Électricité : Veolia, année zéro

Délogé du Gabon, en froid avec la Guinée et le Maroc, le numéro un mondial des services à l’environnement traverse une période difficile, alors qu’arrive un nouveau directeur Afrique-Moyen-Orient.

Investisseurs & Partenaires lance un fonds dédié à la formation professionnelle

Le nouveau véhicule du capital-investisseur dirigé par Jean-Michel Severino devrait voir le jour fin 2020, avec l’appui de la coopération monégasque. Selon M. Severino, le fonds doit couvrir l’Afrique francophone et investir tant dans des écoles ou instituts privés que dans des initiatives annexes comme l’édition ou des plateformes de formation en ligne.

Le groupe Standard Chartered Bank débute ses activités africaines sur de nouvelles bases

Standard Chartered Bank, un groupe financier présent dans 17 pays africains et dont le premier actionnaire (avec 15,6% de participations) est le fonds souverain singapourien Tamasek, a débuté l’année 2019 avec des ajustements sur ses opérations africaines.

Emirates prévoit de densifier sa desserte africaine

Le transporteur aérien dubaïote Emirates qui dessert déjà 19 pays en Afrique, a annoncé qu’il intensifiera son nombre de vols dans cette région, à partir du deuxième semestre 2019. Casablanca, au Maroc, devrait accueillir un deuxième vol quotidien, Accra (Ghana) qui reçoit un vol par jour verra arriver 4 vols supplémentaires par semaine.

Le distributeur sud-africain Edcon Holdings conclut un accord de recapitalisation

Edcon Holdings, un géant sud-africain de la grande distribution lourdement endetté, a conclu un accord non contraignant de recapitalisation avec des investisseurs non identifiés pour éviter de céder certains de ses actifs, a rapporté le journal sud-africain The Sunday Times le 20 janvier, citant un dirigeant du groupe.

La filiale de SNEDAI Côte d’Ivoire obtient la certification ISO 9001

La filiale de SNEDAI Côte d’Ivoire a obtenu la certification à la norme ISO 9001 version 2015 après son audit par l’organisme britannique BSI, a appris APA de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.

AfreximBank soutient l’expansion panafricaine du milliardaire égyptien Naguib Sawiris

Orascom Investment Holdings, le groupe de télécommunication contrôlé par la famille des milliardaires égyptiens Sawiris (51,1% de participations), a finalisé l’obtention d’un prêt de 170 millions $ auprès de la banque africaine d’Import-Export (AfreximBank).

Chiffres encourageants pour le secteur bancaire gabonais

Le secteur bancaire gabonais a affiché des indicateurs encourageants au troisième trimestre 2018, selon un rapport de la commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Contrairement au Cameroun et à la Guinée Equatoriale, à la fin du mois de septembre, le coefficient de réserve (réserve/dépôt) du système bancaire gabonais s’est amélioré de 18,9 pc à 20,3 pc, explique la même source ajoutant que durant la période sous revue, le coefficient de réserve du système bancaire de la Zone de la CEMAC a, par contre, perdu 0,4%. Ce repli résulte de la baisse sensible de ce ratio au Cameroun (de 23,1 à 21,3%) et en Guinée Equatoriale (de 38,1 à 32,7%).

Le Ghana veut s’affranchir du soutien étranger

Les politiques de développement du Ghana ne dépendront plus du soutien étranger, a affirmé, lundi à Accra, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. « Il est temps que le Ghana élabore des politiques qui rendront le pays autonome, moins dépendant du capital, de la technologie et de l’influence étrangers », a relevé le chef d’Etat ghanéen lors d’un séminaire sous le thème « Ghana beyond aid et l’emploi des jeunes ». Selon lui, la vision « Ghana Beyond Aid » vise à construire une économie forte et robuste capable de générer de l’emploi pour les jeunes, d’éradiquer la pauvreté et garantir une vie digne à la population.

Kenya : AfricInvest augmente sa participation dans le groupe Britam

La société de capital-investissement AfricInvest a déboursé 450 millions de shillings (4,4 millions USD) pour acquérir 49,3 millions d’actions supplémentaires Britam Holdings, portant ainsi sa participation à 16,26% au capital du groupe d’assurance cotée à la Nairobi Securities Exchange (NSE).

Le Rwanda prépare le lancement de son premier satellite de télécommunications

Le premier satellite de télécommunications du Rwanda sera propulsé en orbite avant mai 2019, a révélé Takayuki Miyashita, l’ambassadeur du Japon à Kigali, cité mercredi par la presse locale. « Le satellite, fruit de la collaboration entre le Rwanda, l’agence de coopération internationale du Japon (JICA) et l’Agence spatiale japonaise (JAXA), devrait flotter au-dessus de la planète avant le prochain sommet sur la transformation de l’Afrique 2019 prévu à Kigali au mois de mai », a-t-il indiqué. Il y a deux ans, Robert Ford, le vice-président exécutif de la Chambre des technologies de l’information et de la communication du Rwanda, s’exprimant sur ce sujet, soulignait qu’avec son propre satellite de télécommunications, le gouvernement du Rwanda rêve d’une totale autonomie télécoms.

Sénégal : 12% de taux d’engagement du budget 2019

Le taux d’engagement du budget 2019 du Sénégal se chiffre à 12 %, représentant un montant de près de 160 milliards de francs CFA, soit près de 244 millions euros, a indiqué mardi le directeur du Budget, Mamadou Moustapha Bâ. « Cela s’explique par le fait que nous avons pris des mesures pour engager les crédits budgétaires nécessaires au bon déroulement de la campagne de la production agricole, mais également à la prise en charge des bourses universitaires, des indemnités. Ce qui fait que le taux d’engagement est très satisfaisant », a souligné M. Bâ au cours d’un atelier de lancement de la gestion budgétaire 2019, présidé par le ministre délégué chargé du Budget, Birima Mangara.

Adja Samb prend les commandes d’Allianz Sénégal

Sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, Allianz Africa a annoncé la nomination d’Adja Samb au poste de directeur général d’Allianz Sénégal à compter du 1er janvier 2019.

Tchad : Idriss Déby Itno nomme son fils à la tête de la Société des hydrocarbures

En nommant son fils directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT), Idriss Déby Itno a tenté de calmer le jeu à la Société de raffinage de Djarmaya (SRN), au sein de laquelle son fils avait vu sa position fragilisée après un litige avec le principal actionnaire chinois.

