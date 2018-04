PARTAGER Les News d’Afrique de la semaine du 2 au 8 avril 2018

Proparco veut développer les prêts digitaux en Afrique

Proparco vient de prendre une participation de 3 millions de dollars dans JUMO, une start-up qui propose aux personnes non ou sous- bancarisées d’accéder à des services financiers grâce à leur téléphone portable. JUMO développe une plateforme innovante au service de l’inclusion financière.

L’Inde veut négocier un accord de libre-échange avec l’Afrique

Le ministre indien du Commerce et de l’Industrie, Suresh Prabhu, a plaidé le 25 mars dernier pour la signature d’un accord de libre-échange entre l’Inde et l’Afrique pour booster les échanges commerciaux bilatéraux. «L’Inde et l’Afrique gagneraient à négocier un accord de libre échange pour renforcer les échanges commerciaux bilatéraux qui demeurent en deçà de leur potentiel», a-t-il déclaré.

Mastercard nomme un nouveau président pour la Division Afrique subsaharienne

Stimulé par la croissance soutenue de la société en Afrique subsaharienne et conformément à sa volonté d’investir sur le continent, Mastercard a nommé Raghav Prasad aux fonctions de président de la Division Afrique subsaharienne. Prasad renforcera l’engagement continu de l’entreprise à créer de la valeur aux clients et aux consommateurs en Afrique, en tirant parti des technologies pour bâtir des écosystèmes de paiement plus forts et intégrateurs.

IFC : l’Afrique subsaharienne a tout à gagner en comblant son déficit d’infrastructures

L’Afrique subsaharienne peut gagner jusqu’à 2,6 points de croissance par an en comblant son déficit d’infrastructures, selon une étude publiée fin mars dernier par la Société financière internationale (IFC), filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé.

Afrique du Sud : surendettée, Eskom prépare un épineux plan social

Le producteur public sud-africain d’électricité, Eskom, étudie la possibilité d’un plan social pour remettre ses comptes à flot. Employant près de 48.000 salariés, le groupe sud-africain reste déficitaire et connaîtrait un sureffectif de 66%.

AccorHotels prend une participation de 50% dans le Sud-africain Mantis

Le groupe hôtelier français AccorHotels a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 5 avril, une prise de participation de 50% dans le groupe sud-africain Mantis, qui possède une collection d’établissements et de lodges cinq étoiles répartis dans le monde entier.

Côte d’Ivoire: Un troisième C2D prévu en 2020

Un troisième Contrat de désendettement et de développement (C2D) au profit de la Côte d’Ivoire est prévu en 2020, sur une période de 5 ans, pour un montant de 749 milliards F Cfa, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné, à l’issue d’un Conseil des ministres.

Côte d’Ivoire: 25 milliards FCFA de la BM pour la sécurité foncière en milieu rural

La Banque mondiale a approuvé, mardi, un crédit de 50 millions de dollars, soit plus de 25 milliards FCFA de l’Association internationale de développement (IDA) pour aider le gouvernement de Côte d’Ivoire à renforcer les capacités et les institutions nécessaires au déploiement d’un programme national de sécurité foncière en milieu rural.

Le Kenya mise sur le gaz comme source d’énergie domestique

Le Kenya compte rendre plus accessible le gaz comme source d’énergie pour les ménages, notamment urbaine en multipliant les incitations fiscales. Un objectif qui devra être facilité par la Kenya Pipeline Company, bras armé de Nairobi qui s’apprête à investir 125 millions de dollars, dont la mise en place prévue en 2020 devrait faire passer la consommation de gaz de 4 à 15 kg/personne en 2030.

Kenya : La SFI au soutien de la construction

La Société Financière Internationale (SFI) prévoit d’accorder près de 9,7 milliards de shillings kenyans (97 millions $) sous forme de dettes et d’apport de fonds propres à l’entreprise kenyane National Cement Company Ltd dont elle est indirectement actionnaire à hauteur de 15%.

Madagascar : le FMI projette une accélération de la croissance économique à 5%

Estimée à 4,2% en 2017, la croissance économique de Madagascar devrait s’accélérer à 5 % en 2018. C’est l’une des principales conclusions de la mission effectuée du 14 au 28 mars 2018 par une équipe du FMI, afin de mener les discussions relatives à la troisième revue du programme de réformes économiques de Madagascar appuyé par un accord triennal au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Orange annonce le Mali comme deuxième pays pilote pour son service de micro-crédits

Un peu plus d’un mois après l’annonce faite à Madagascar, le groupe français Orange a présenté le Mali, comme autre pays où sera proposé, avant la fin du premier semestre 2018, son service de micro-crédit. L’opérateur de téléphonie mobile dit avoir entamé des négociations avec des banques locales dans chacun de ces deux pays, avec lesquelles elle souhaite lancer ce service.

Mali : 53,2 millions $ des Etats-Unis pour financer les secteurs de développement

Le Mali bénéficiera de 28,6 milliards de FCfa (53,2 millions $) à titre de financement de la part des Etats-Unis. Selon les informations révélées, cette convention de financement signé le 29 mars dernier, entre dans le cadre d’un accord conclu entre les deux pays, pour la période 2016-2020.

La BOAD octroie 56 millions $ pour l’aménagement de routes au Sénégal

Le Sénégal bénéficiera de 56 millions $ de la part de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) pour l’aménagement de près de 400 km de routes…

Tchad : Idriss Déby souhaite stabiliser les prix du pétrole dans le pays

Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a officiellement lancé les travaux de construction d’un dépôt pétrolier de 36 millions de litres de capacité pour stabiliser les prix du carburant et éviter les pénuries. « Ce dépôt permettra non seulement d’avoir un prix fixe sur l’ensemble du pays, mais surtout de lutter contre la fraude au carburant à l’importation ou l’exportation.», a-t-il déclaré.

Le Togo décroche un programme de seuil de 35 millions $ du MCC

Après avoir été retardé en décembre 2017, en raison de la crise politique, le programme de seuil du Togo vient enfin d’être approuvé par le conseil d’administration du Millenium Challenge Corporation (MCC).

Tunisie : Poulina entre au capital d’Attijari bank

Le tunisien Poulina Group Holding (PGH) fait désormais partie des actionnaires d’Attijari Bank. Cette entrée dans le secteur bancaire s’est faite à travers l’acquisition pour environ 27 millions de dinars (11,2 millions de dollars) pour plus d’un demi-million (544 192) d’actions de la filiale tunisienne du groupe Attijariwafa bank, au prix unitaire de 50,5 dinars.

Tunisie: le FMI préconise une dévaluation du Dinar pour relancer l’économie nationale

La Tunisie devra baisser le cours de sa monnaie, si elle souhaite relancer l’économie nationale. C’est ce qu’a indiqué Björn Rother, chef de mission du fonds monétaire international (FMI) en Tunisie, dans une interview accordé à l’agence Bloomberg.

Zimbabwe : Le président Mnangagwa reçoit l’appui de Pékin

Les présidents chinois et zimbabwéen ont assisté mardi à la signature de six documents, dont un sur la coopération économique et le développement, et un autre sur la fourniture d’aide alimentaire d’urgence.