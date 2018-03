PARTAGER Les News d’Afrique de la semaine du 19 au 25 mars 2018

La BAD prévoit 1,5% de croissance en Afrique de l’Ouest en 2018-2019

La Banque Africaine de Développement (BAD) s’est montrée optimiste dans son dernier rapport sur la croissance économique en Afrique de l’ouest, où elle prévoit un taux de croissance moyen de 1,5% du Produit intérieur brut (PIB) des pays de cette zone, pour 2018 et 2019.

La BAD étoffe sa publication principale

La Banque africaine de développement étoffe sa publication phare, Perspectives économiques en Afrique, de cinq rapports régionaux. Ces études économiques régionales ont été rendues publiques à Tunis (Afrique du Nord), à Abidjan (Afrique de l’Ouest et Afrique centrale), à Nairobi (Afrique de l’Est) et à Pretoria (Afrique australe).

L’Angola choisit Total et Glencore pour assurer ses importations d’essence et de diesel

En fin de semaine dernière, la compagnie publique angolaise des hydrocarbures Sonangol, a annoncé que le Français Total sera son nouveau fournisseur d’essence et le négociant suisse Glencore assurera son approvisionnement en diesel. Une déclaration qui survient au terme de l’appel d’offres restreint lancé par Sonangol en janvier dernier dans le cadre des réformes instituées par le nouveau président, Joao Lurenço.

Suisse : 3,4 milliards FCfa pour les énergies renouvelables au Cameroun

La Suisse a mis à la disposition du gouvernement camerounais, une enveloppe de 3,4 milliards de francs CFA, à l’effet de promouvoir des projets d’énergies renouvelables dans le pays. L’information a été révélée le 14 mars 2018 à Yaoundé, la capitale du pays, à l’occasion de la toute première session du comité de pilotage et de suivi de la mise en œuvre de cette subvention.

Les résultats de la Société Ivoirienne de Banque dépasse les prévisions

La Société Ivoirienne de Banque a annoncé un bénéfice net de 22,5 milliards de FCFA pour le compte de l’année s’achevant à fin décembre 2017. Cette performance dépasse de 25,2% les projections de marge nette annoncées aux investisseurs dans la note d’information de son introduction sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA basée à Abidjan.

Egypte: Arabia Group for Real Estate Investment prévoit de s’introduire en bourse

Le promoteur immobilier égyptien Arabia Group for Real Estate Investment a annoncé, dans un communiqué rendu public le 14 mars, avoir entamé des négociations avec le conseil d’administration de la Bourse du Caire pour rejoindre la cote, d’ici la fin de l’année en cours.

L’Egypte et le Soudan veulent se rapprocher après des tensions

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue soudanais Omar el-Béchir ont affirmé lundi au Caire leur volonté de rapprochement après plusieurs mois de tensions entre leurs deux pays.

Egypte : le gouvernement va céder des participations étatiques dans 20 entreprises publiques

Le Premier ministre égyptien Sherif Ismail a annoncé, ce dimanche, que le gouvernement allait céder des participations étatiques dans 20 sociétés d’Etat, à travers la bourse d’Egypte, au cours des prochaines années. Parmi celles-ci, 10 sont déjà cotées en bourse.

Energy Commercial Bank annoncée sur le Ghana Stock Exchange

Energy Commercial Bank (ex-Energy Bank), une banque commerciale ghanéenne, veut mobiliser 330 millions de cedis ghanéens (75 millions $) via une offre publique initiale (IPO) qui débouchera sur l’introduction de la banque sur le Ghana Stock Exchange, la principale place boursière du Ghana.

Guinée : 1,3 milliard $ de la Chine pour le barrage de Souapiti

L’Exim Bank de Chine a octroyé à la Guinée, un financement de 1,3 milliard $ qui servira à la construction du barrage hydroélectrique de Souapiti (450 MW). « La signature de l’accord de financement aura bientôt lieu, ce qui permettra l’accélération des travaux de construction de la centrale », a affirmé le gouvernement guinéen, à propos du projet, dans un communiqué.

Kenya : une fintech s’apprête à émettre des obligations en crypto-monnaie

Après l’Etat kenyan qui est devenu l’an dernier le premier pays au monde à lancer un système d’emprunt obligataire via paiement mobile, une fintech basée à Nairobi prépare l’émission d’obligations en crypto-monnaie. Objectif initial : réussir à lever 10 millions de dollars.

Mali : 27,8 millions $ pour la protection du fleuve Niger

Le Mali bénéficiera de 27,8 millions $ de la Banque mondiale pour la protection du fleuve Niger, a indiqué un communiqué de l’institution publié vendredi dernier.

Nigeria : les réserves de change encore en hausse

Selon la Banque centrale du Nigeria, les réserves de change du pays ont atteint environ 46 milliards $ en mars 2018, contre 42,8 milliards $ en février, soit une augmentation de 3,2 milliards $, en l’espace d’un mois.

Keystone Bank s’intéresse aux Nigérians sous bancarisés des zones rurales

La banque commerciale nigériane Keystone Bank s’est associée à la Nipost, le service postal nigérian et à la Fintech i-Onec pour lancer KeyServ (Keystone Agency Banking Services) un service fonctionnant comme une banque d’agence et destiné aux Nigérians sous-bancarisées des zones rurales et semi-rurales.

Ethiopie : la Banque mondiale accorde 600 millions $ pour améliorer la gestion urbaine

La Banque mondiale a approuvé, la semaine dernière, via l’Association internationale de développement (IDA), son institution d’aide aux pays pauvres, un financement d’un montant total de 600 millions $ en faveur de l’Ethiopie.

Zimbabwe : 591 millions $ de fonds transférés illégalement ont été rapatriés dans le pays

Le Zimbabwe a enregistré 591 millions $ de retour de fonds illégalement transférés, a déclaré lundi, le président Emmerson Mnangagwa dans des propos relayés par Reuters.

Le conglomérat Moti Group prévoit de doubler ses investissements au Zimbabwe

Moti Group, un conglomerat diversifié sud-africain, prévoit de doubler ses investissements au Zimbabwe pour les porter à 500 millions $, maintenant que les nouveaux dirigeants qui ont remplacé l’ancien président Robert Mugabe, se sont dits « ouverts à faire des affaires avec les étrangers ».