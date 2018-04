PARTAGER Les News d’Afrique de la semaine du 16 au 21 avril 2018

La BAD est jugée cruciale au développement économique de l’Afrique

Les gouverneurs de la Banque africaine de développement représentant les pays d’Afrique australe ont affirmé que l’institution représente l’avenir du développement du continent, l’appelant même à assumer le rôle de chef de file de sa transformation accélérée.

USDA : L’Afrique subsaharienne, moteur des importations mondiales de blé

En 2017/2018, l’Afrique subsaharienne (ASS) sera la zone du monde qui enregistrera la plus forte hausse de ses importations de blé. C’est ce qu’indique le Département américain de l’agriculture (USDA), dans son rapport sur le marché mondial du commerce des céréales, rendu public hier.

L’écosystème mobile présente un fort potentiel pour l’économie ouest-africaine

Le secteur de la téléphonie mobile en Afrique de l’Ouest devrait contribuerà hauteur de plus de 50 milliards de dollars par an à l’économie de la région d’ici 2022, selon une nouvelle étude publiée par la GSMA lors de l’événement « Mobile 360 – Afrique de l’Ouest » qui se déroulera à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

L’AFD et le Fonds saoudien de développement vont investir 200 millions d’euros au Sahel

L’Agence française de développement (AFD) et le Fonds saoudien de développement ont annoncé, le 11 avril, qu’ils allaient investir ensemble 200 millions d’euros dans des projets en Afrique, notamment au Sahel.

Afrique du Sud : la BM revoit à la hausse les prévisions de croissance pour 2018

De 1,1%, prévu précédemment, le taux de croissance de l’Afrique du Sud devrait passer à 1,4% en 2018, d’après la Banque mondiale (BM). Cette situation est une des conséquences positives de la démission de l’ex-président Jacob Zuma et de l’arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa qui a favorisé un retour de la confiance auprès des investisseurs.

Steinhoff cède 6% de l’unité regroupant ses opérations en Afrique

Steinhoff International Holdings, le groupe sud-africain de grande distribution, a entamé le 11 avril, la cession de 200 millions d’actions dans Steinhoff Africa Retail (STAR), la branche qui regroupe ses opérations africaines, pour 3,75 milliards de rands (313 millions de dollars).

L’électricien Eneo veut intensifier ses investissements au Cameroun

Accompagné des responsables d’Eneo, filiale camerounaise d’Actis, David Grylls, Senior Partner au sein du groupe britannique Actis, a rencontré le 10 avril à Yaoundé, le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze. Au sortir de l’entretien, Joël Nana Kontchou, directeur général d’Eneo, a expliqué à la presse que la rencontre entre M. Grylls et le membre du gouvernement vise à faire l’état des lieux des investissements d’Actis au Cameroun, notamment par dans le secteur de l’électricité.

Cameroun : Le Douala Grand Mall & Business Park officiellement sur les rails

En dépit des travaux effectivement lancés depuis janvier 2018, la cérémonie de pose de la première pierre du Douala Grand Mall & Business Park, s’est déroulée le 11 avril 2018 à Douala, la capitale économique du Cameroun.

Côte d’Ivoire : un taux de croissance de 7,8% en 2017

La Côte d’Ivoire a enregistré en 2017 un taux de croissance de 7,8% tiré par l’ensemble des secteurs de l’économie, indique une délégation du Fonds monétaire international (FMI) au terme d’une mission à Abidjan.

Côte d’Ivoire : 200 M$ pour la noix de cajou

La Banque mondiale a approuvé, mardi 10 avril 2018, un prêt d’un montant total de 200 millions $ (environ 107 milliards FCFA) destiné à la promotion de la filière anacarde en Côte d’Ivoire.

L’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte conviennent de créer un fonds d’infrastructure tripartite

Les ministres du Soudan, d’Éthiopie et d’Égypte sont tombés d’accord pour établir un fonds d’infrastructures tripartite sur la base d’une décision prise par les dirigeants des trois pays, a affirmé vendredi le ministère éthiopien des Affaires étrangères.

L’économie ghanéenne a enregistré sa plus forte croissance en cinq ans

Le Ghana a enregistré en 2017, sa meilleure performance en cinq ans. Dopé par la hausse de la production de pétrole et de gaz, le produit intérieur brut (PIB) de ce pays d’Afrique de l’Ouest a progressé de 8,5% durant l’année écoulée, selon une estimation publiée le 11 avril par l’Office national des statistiques.

Le Ghana va bientôt lancer son premier cycle d’octroi de licences d’exploration pétrolière

Au Ghana, le premier cycle d’octroi de licences pour l’exploration de pétrole et de gaz sera lancé au dernier trimestre de cette année et mettra en lumière six blocs offshore. C’est ce qu’a confié, mercredi, à la presse, Mohammed Amin Adam, le ministre délégué à l’Energie du Ghana.

Kenya : Une croissance de 5, 5 % attendue en 2018

L‘économie du Kenya devrait croître de 5,5% en 2018 par rapport à la croissance estimée à 4,8% en 2017. La Banque mondiale estime que l’amélioration des conditions météorologiques et la diminution du risque politique sont des facteurs qui stimuleront cette croissance de l‘économie.

Maurice: IOX Cable a lancé la phase de prospection sous-marine

La société IOX Cable Ltd, filiale du groupe INDOI Ltd, spécialisée dans la fourniture de connectivité Internet par fibre optique, a procédé le 9 avril 2018 au lancement de la première phase de déploiement du câble sous-marin de fibre optique IOX Cable System.

Mali : Oklo Resources lève 15 millions $ pour accélérer ses activités d’exploration aurifère

La compagnie minière Oklo Resources a annoncé, jeudi, un placement de 15 millions $ pour financer ses opérations aurifères au Mali. Elle émettra un total de 39 473 684 actions ordinaires au prix unitaire de 0,38 $.

Niger : le FMI satisfait des réformes, et notamment de la loi de finance 2018

Après une visite au Niger, dans le cadre de la revue du programme de soutien économique, le FMI s’est déclaré satisfait des mesures mises en œuvres par le gouvernement, et notamment la loi de finance 2018, qui devraient permettre au pays d’atteindre la barre des 3 % de déficit budgétaire d’ici 2021.

Le Niger se prépare à exporter son pétrole via le Tchad et le Cameroun

Le Niger compte évacuer prochainement vers le Cameroun, son pétrole brut destiné à l’exportation avec le démarrage fin 2018, des travaux de construction d’un oléoduc devant relier les deux pays, via le Tchad, a annoncé, le ministère nigérien du Pétrole, Foumakoye Gado.

Nigeria: Vodacom Business signe avec Intelsat pour étendre ses offres de service haut débit

Le 10 avril 2018, la société Vodacom Business Nigeria, spécialisée dans la fourniture de services télécoms à haut débit aux entreprises, et le fournisseur de connectivité par satellite Intelsat S.A, ont dévoilé la signature d’un accord de service. Matérialisée à Washington D.C, aux Etats-Unis, lors de l’évènement Satellite 2018, la convention consacrée aux professionnels de la connectivité par satellite, tenue du 12 au 15 mars 2018, cette collaboration permettra à Vodacom Business d’étendre davantage son offre de services, à travers le Nigeria.

Nigeria : les réserves de change atteignent 47 milliards de dollars

Les réserves de change du Nigeria ont continué de croître de manière significative pour atteindre 47,37 milliards de dollars au 5 avril selon les derniers chiffres de la Banque centrale du Nigeria (CBN). La dernière fois que le pays a enregistré des réserves de change à ce niveau s’était en juillet 2013.

Ouganda : le futur constructeur de la raffinerie pétrolière du pays est désigné

Le gouvernement ougandais a signé le contrat de construction de la raffinerie pétrolière qui traitera le brut du bassin Albertine avec un consortium dénommé Albertine Graben Refinery Consortium et dirigé par General Electric. Les autres membres du consortium sont Saipem d’Italie, Yaatra Ventures des Etats-Unis d’Amérique et Intra-continent Asset Holdings.

Le Sénégal veut entrer dans le top 7 des plus grands exportateurs d’or en Afrique

Le Sénégal souhaite intégrer le top 7 des plus grands exportateurs d’or du continent, d’ici 2035, a déclaré sa ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima…

Levée de l’interdiction de voyage aux Etats-Unis pour les Tchadiens

Les Etats-Unis ont annoncé mardi la levée de l’interdiction d’entrée sur leur territoire imposée aux Tchadiens, en affirmant que le Tchad avait répondu aux exigences de Washington.