News Corp tacle encore les géants technologiques

News Corp, le groupe de presse et d’édition de la famille Murdoch, a de nouveau taclé les géants technologiques en présentant ses résultats trimestriels jeudi, pointant un paysage numérique « dysfonctionnel » et réclamant un meilleur partage des revenus.

« Il y a clairement des changements profonds en cours dans la création et la diffusion des contenus numériques. Les géants technologiques sont en plein milieu d’une période particulièrement pleine de bouleversements, commerciaux, sociétaux et politiques », écrit Robert Thomson, directeur général du groupe, cité dans le communiqué de résultats.

Le groupe salue les derniers efforts de Google et Facebook en faveur des médias d’information « mais il s’agit d’étapes qui sont bien modestes pour changer un paysage numérique qui est dysfonctionnel en son coeur », poursuit Robert Thomson, dont le groupe est propriétaire notamment du quotidien économique américain Wall Street Journal et du tabloïd britannique The Sun.

Google laisse désormais les éditeurs de presse décider du nombre d’articles accessibles gratuitement tandis que Facebook a dit vouloir favoriser les sources d’informations considérées comme « fiables » par ses utilisateurs.

Le patron de News Corp définit aussi ce paysage numérique comme « des terres hostiles infestées de +bots+ » (programmes informatiques qui envoient des messages automatiquement), qui ne sont pas « sûres » pour les annonceurs publicitaires.

« Il est sans nul doute dans l’intérêt de nos actionnaires qu’il y ait une réorientation vers la qualité et l’intégrité et que les lecteurs et les plateformes soient encouragés à payer pour un journalisme professionnel », poursuit-il.

Mi-janvier, c’est le magnat Rupert Murdoch lui même qui avait pris la plume pour pointer un « sérieux manque de transparence » de la part de Facebook, qui devrait, selon lui, « inquiéter les éditeurs et ceux qui se préoccupent d’une orientation politique de ces puissantes plateformes ».

Dans une lettre ouverte, il avait réclamé un meilleur partage des revenus avec les médias, proposant le versement d’une indemnité compensatrice.

Selon les chiffres publiés jeudi, News Corp a subi une perte nette entre octobre et décembre de 66 millions de dollars, nettement réduite par rapport à fin 2016. Toutefois, le groupe précise avoir inscrit une charge non récurrente de 174 millions de dollars en raison de la réforme des impôts aux Etats-Unis, qui a abaissé le taux théorique d’imposition des sociétés mais a pour effet immédiat d’entraîner des charges ou des gains exceptionnels dans la comptabilité des entreprises.

Sans cette charge, il aurait donc été bénéficiaire, comme en témoigne son bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, qui ressort à 0,24 dollar contre 0,19 fin 2016. Les analystes n’attendaient que 0,19 dollar.

Le chiffre d’affaires du trimestre est en hausse de 3% à 2,18 milliards de dollars (meilleur qu’attendu), dont 1,3 milliard (stable) pour le segment « Informations ».

Le groupe fait part également d’une hausse de ses abonnements numériques à des titres de presse, tirée par les abonnés au Wall Street Journal, désormais 1,4 million (+29%)

Le groupe a bénéficié des performances de son service d’annonces immobilières en ligne (Realtor.com, +21% à 292 millions de dollars) tandis que sa partie édition n’a cru que de 1%, à 469 millions.

Les recettes publicitaires ont décliné de 6% à 702 millions.

