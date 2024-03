Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Dennis Francis, a nommé, mardi, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, M. Omar Hilale, pour co-faciliter, avec l’ambassadeur de la Belgique, le processus de négociation onusien relatif aux modalités et la Déclaration politique du Sommet social mondial intitulé “Deuxième Sommet mondial pour le développement social”, prévu en 2025.

Le choix porté sur le Royaume est une forte consécration de l’engagement et de la Sollicitude Royale pour la réalisation de la justice sociale, le développement social et la préservation de la dignité des citoyens marocains.

En outre, cette désignation est une reconnaissance de la vision Royale ancrée dans les valeurs d’humanité et de solidarité. En effet, le Maroc a mis en place une véritable révolution sociale qui s’est matérialisée par le Projet Royal de généralisation de la protection sociale lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 14 avril 2021, ainsi que les différents chantiers initiés par le Souverain pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion et démocratiser l’accès aux services sociaux de base, notamment la santé, l’éducation, le logement et la justice.

Par ailleurs, la responsabilité onusienne confiée à M. Hilale traduit la crédibilité, la confiance et le respect dont jouit le Maroc à l’échelle des Nations Unies, en tant qu’acteur actif et engagé en faveur du développement durable et de la justice sociale. Cette responsabilité intervient, également, après la co-facilitation confiée à l’ambassadeur du Maroc du tout premier processus onusien de négociation de la Déclaration politique sur “la prévention, préparation et riposte aux pandémies” adoptée par les chefs d’État et de gouvernement lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale qui a eu lieu à New York en septembre dernier.

Cette nomination consolide, ainsi, le nouveau modèle de développement du Royaume fondé sur l’approche droits de l’Homme ainsi que les récentes mesures sociales adoptées au Maroc.

La nomination de M. Hilale survient après l’adoption de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU, le 27 février 2024, qui a décidé de convoquer le “Deuxième Sommet mondial pour le développement social” en 2025, afin de combler les lacunes et de réaffirmer l’engagement de la communauté internationale envers les principes énoncés dans la Déclaration de Copenhague de 1995 sur le développement social et de donner une impulsion à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Cet important processus sera marqué par des consultations transparentes et inclusives avec l’ensemble des États membres de l’ONU, les partenaires sociaux, et la société civile. Le Maroc et la Belgique élaboreront et faciliteront l’importante Déclaration politique qui sera adoptée par les chefs d’État et de gouvernement durant la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale en 2025.

Le Sommet social de 2025 aura lieu 30 ans après le premier Sommet mondial historique pour le développement social de Copenhague, au cours duquel les chefs d’État et de gouvernement ont défini une vision commune ambitieuse du développement social visant la justice sociale, la solidarité, l’harmonie et l’égalité au sein et entre les pays.

