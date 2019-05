PARTAGER Nette hausse du nombre de visiteurs dans les sites du patrimoine du Royaume

Le nombre des visiteurs des sites du patrimoine du Royaume a enregistré une hausse importante durant la période allant de janvier à avril 2019, avec un chiffre dépassant le million de visiteurs (1.022.487), soit une hausse de 26% par rapport à la même période de 2018.

Selon un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication -département de la Culture-, le Palais de la Bahia a connu une hausse importante en accueillant plus de 410.141 de visiteurs entre janvier et avril de l’année en cours, alors que le site de Chellah à Rabat a accueilli 43.430 visiteurs et celui de Volubilis a enregistré 131.640 visiteurs.

Le ministère a ainsi enregistré une augmentation des recettes issues des sites du patrimoine implantés dans les diverses régions du Royaume et ce, grâce à la mise en œuvre rigoureuse des principes de la bonne gouvernance dans le domaine culturel. Le ministère œuvre à équiper ces sites en infrastructures et services dignes, renforçant de la sorte leurs atouts afin d’en faire des pôles d’attractivité touristique et culturelle, dans le cadre de projets intégrés de développement local, régional et national.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre des efforts soutenus que le ministère « entreprend afin de mettre en valeur et développer les composantes du patrimoine civilisationnel des sites et monuments historiques, considérés comme vecteurs de développement économique et levier essentiel du développement durable du Royaume, tout en œuvrant à l’amélioration des prestations et services à même d’en faire des sites à forte attraction pour les visiteurs », lit-on dans le communiqué.

LNT avec MAP