Nespresso élargit sa gamme Ispirazione Italiana avec une collection en édition limitée co-conçue par la blogueuse et styliste italienne, Chiara Ferragni.

Celle-ci s’est lancée dans un voyage de découverte à travers son amour du café dans une série de courts métrages en quatre parties. Inspirée par les délicieuses saveurs et les traditions du café régional italien, Chiara a co-créé une gamme en édition limitée avec Nespresso, élargissant la gamme Ispirazione Italiana par le lancement du café Milano Intenso en édition limitée, un set de deux tasses Espresso et d’une machine à café Citiz en édition limitée, rendant hommage à l’ambiance urbaine et au tempo contemporain de Milan, la ville d’adoption de Chiara.

« Mon amour pour le café et l’Italie ne connait pas de limites, alors j’ai sauté sur l’occasion pour collaborer à nouveau avec ma chère famille Nespresso et co-développer cette collection en édition limitée. La nouvelle gamme a été inspirée par la créativité et la riche culture de Rome et de Milan, et je suis ravie de donner vie un tel café au goût délicieux avec de beaux accessoires et une machine pour les amateurs de café afin d’en profiter où qu’ils soient», a déclaré Chiara Ferragni à ropos de sa collaboration avec Nespresso.

