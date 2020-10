Nawal Sfendla, une jeune marocaine au coeur d’aventurière

Ne jamais laisser son corps s’endormir, se booster soi-même et être créatif. Le confinement par exemple nous a tous bloqués : plus de courses à pieds, interdiction de pratiquer un quelconque sport, sortir de chez soi… Nombreuses contraintes qui ont joué sur le moral de la plupart. A ce moment là, j’ai commencé à faire mon sport chez moi avec des exercices de renforcement (une reprise difficile), ainsi qu’à travailler mon endurance en montant jusqu’à 9000 marches par jour, correspondant à l’altitude de chaque montagne, et me permettant de me rappeler mon objectif : gravir et poser le drapeau marocain sur les 7 plus hautes montagnes du monde. Le confinement a été une belle leçon de vie, il a tout simplement fallu faire travailler le mental avant tout, être créatifs et ne pas se laisser aller.

Partir à la conquête des hauts cols coûte cher. Comment obtenez-vous des financements?

Je démarche des marques marocaines et internationales souhaitant sponsoriser mon projet, en profitant d’une visibilité internationale et d’une approche originale en soutenant un projet à fortes valeurs, pouvant servir d’exemple à la jeunesse marocaine et autres, mais également en entreprise dans le cadre d’un développement personnel et la réussite de tout challenge. L’année 2020 a été un peu critique, j’espère que je ferai partie de la stratégie de communication de 2021 de certaines marques; ce sera l’occasion pour elles d’avoir une nouvelle approche inédite à fort impact.

Quels sont les obstacles qui bloquent les femmes alpinistes dans leur élan?

La peur. Le jugement. Le passage à l’action sans résultat visible. Il faut le dire, nous vivons à mille à l’heure et sommes toujours motivés par le résultat plutôt que le parcours. Il s’agit là d’une erreur. C’est en y allant étape par étape que l’on développe la confiance en soi, la clé de tout succès. Lorsque la confiance est là, le parcours est d’autant plus savouré et maîtrisé. La montagne m’a aidé à développer encore plus ma confiance en moi, me challenger dans un milieu d’hommes principalement. Aujourd’hui, les femmes marocaines commencent à s’émanciper et s’assumer de plus en plus et ça fait plaisir à voir. J’espère pouvoir inspirer des femmes et des hommes à aller jusqu’au bout de leurs rêves. La vie passe rapidement.

Quels conseils donneriez-vous à la prochaine femme qui veut accomplir ce challenge?

Nous commençons toutes et tous débutants, il faut tenter progressivement de dépasser ses propres limites. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais avoir comme objectif de dépasser quelqu’un d’autre, il faut apprendre à se développer et se réaliser soi-même. La confiance en soi suffit amplement. Le reste, ce ne sont que des barrières à considérer comme des tests et des challenges à affronter avec le sourire.

Quels sont vos projets aujourd’hui ?

Je viens de réaliser l’ascension de 9 sommets en 6 jours au Maroc, ce qui n’a jamais été fait auparavant. Une expérience magnifique dans notre beau pays. Nous avons hamdoullah une nature incroyable et sublime que je vous invite à découvrir et encore plus pendant cette triste crise sanitaire. Nous nous devons de participer à la relance de l’économie du Maroc, chacun à son échelle.

Je suis actuellement en train de réfléchir à un autre projet ici au Maroc en attendant l’ouverture des frontières afin de continuer les ascensions de mon 7 summits challenge.

