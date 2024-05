La ministre de l’Économie et des Finances et gouverneur du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) pour le Maroc, Nadia Fettah, a pris part aux travaux des Assemblées annuelles 2024 de la Banque, qui se tiennent du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi.

Lors de ces assemblées annuelles, Mme Fettah a participé, mardi, à la session « Dialogue des Gouverneurs » consacrée cette année à la thématique « Mobiliser le secteur privé pour accélérer la transformation en Afrique », indique un communiqué du ministère de l’Économie et des Finances.

À cette occasion, la ministre a mis en exergue le rôle vital du secteur privé en Afrique en matière de création d’emplois et de dynamisation de la croissance, tout en saluant les initiatives lancées par la BAD en vue de lever les freins au développement des investissements privés africains, ajoute la même source. Mme Fettah a souligné, par ailleurs, l’intérêt grandissant des financements mixtes (blended finance) comme moyen d’atténuer les risques des investissements privés et le rôle attendu des partenaires au développement pour aider les pays africains à structurer et mettre en œuvre des projets PPP (partenariat public-privé) bancables et attractifs pour les acteurs privés.

En marge de sa participation aux assemblées annuelles de la BAD, la ministre s’est entretenue avec le président cette institution, Akinwumi Adesina.

Lors de cette entrevue, Mme Fettah s’est félicitée du partenariat exemplaire entre le Royaume du Maroc et la BAD et a salué l’appui constant de la Banque aux réformes et projets de développement engagés par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, M. Adesina a remercié le Maroc pour son appui continu aux différentes stratégies et initiatives lancées par le groupe de la BAD dans le cadre de l’accomplissement de sa mission visant à promouvoir le développement économique et le progrès social des pays membres régionaux.

Dans ce sillage, le président de la BAD a partagé la vision de la ministre sur la nécessité de poursuivre les efforts visant la mobilisation des financements privés destinés à la réalisation de projets transformateurs en Afrique, en rappelant, à cet égard, le succès de la 4ème édition de l’Africa Investment Forum (AIF), abritée par le Maroc en novembre 2023.

Mme Fettah s’est entretenue, également, avec Alexia Latortue, Secrétaire d’État Adjointe au Trésor américain pour le commerce et le développement.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont abordé des aspects liés aux relations de coopération économique entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique et les moyens de les renforcer davantage, dans le sillage des grandes réformes et des projets structurants engagés par le Maroc.

LNT avec Map

