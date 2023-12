Le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) « reste ouvert à toute initiative de dialogue sérieux et responsable avec ses partenaires sociaux, pour réaliser davantage d’acquis au profit de ses fonctionnaires », a affirmé, mardi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah. Dans un souci d’ouverture sur son environnement social et de préservation de la stabilité sociale, le ministère s’est engagé depuis plusieurs années dans le renforcement de la communication avec les différents partenaires sociaux, a indiqué Mme Fettah, en réponse à une question orale sur « les conclusions du dialogue social sectoriel », présentée par l’Union national du travail au Maroc, à la Chambre des conseillers. Dans ce contexte, la ministre a mis en avant la tenue de plusieurs sessions de dialogue avec les deux syndicats les plus représentatifs au sein du ministère, la dernière en date ayant eu lieu en novembre 2023. En outre, elle a évoqué l’organisation d’une série de réunions à la fois au niveau central et décentralisé, à l’instar des réunions du comité d’orientation et de contrôle de la Fondation des œuvres sociales du personnel du ministère. Par ailleurs, Mme Fettah a relevé que les principaux acquis dans le cadre du dialogue social au sein du ministère se traduisent par la mise en place de services sociaux ayant permis de renforcer l’offre, notamment la couverture médicale complémentaire et le régime de retraite complémentaire, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du plan social de la Fondation.

Il s’agit également de la signature d’un contrat-programme entre le ministère et la Fondation des œuvres sociales pour la période 2023-2025, ainsi que la signature d’une charte entre le ministère, les partenaires sociaux et la Fondation, pour la mise en œuvre du plan social, ayant permis d’identifier les services sociaux prioritaires et les modalités de leur financement.

Dans ce sillage, la ministre a précisé que les avancements annuels de grade et d’échelon sont régulièrement effectuées, que ce soit par le biais d’examens d’aptitude professionnelle ou en fonction de l’ancienneté, notant que, dans l’optique de valoriser le capital humain et d’améliorer ses compétences, l’offre en matière de formation est variée et généralisée sur l’ensemble du personnel.

De plus, a-t-elle souligné, une attention particulière est accordée à l’amélioration des conditions de travail à travers la rénovation des locaux administratifs et la modernisation de leurs équipements.

Et de poursuivre que parmi les acquis figure aussi l’élaboration d’un projet de décret relatif à la mise en place d’un système de base au profit des fonctionnaires du ministère, en collaboration avec toutes les organisations syndicales actives au sein du ministère.

« Ce projet de décret est dans un stade avancé, après sa présentation par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget lors du Conseil de gouvernement du 24 juillet 2023, en prévision de son examen et de son adoption lors des prochaines réunions du Conseil de gouvernement », a fait observer Mme Fettah.

LNT avec MAP

Partagez cet article :