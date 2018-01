PARTAGER Nabil Ayouch dévoile la bande annonce du nouveau film « Razzia »

Après « Much Loved », le réalisateur Marocain Nabil Ayouch revient avec un nouveau film » Razzia ». Déjà projeté dans plusieurs festivals internationaux, le cinéaste marocain fait son come back avec »Razzia » qui raconte cinq histoires distinctes, certaines se déroulant au début des années 80 et d’autres dans le Casablanca d’aujourd’hui. Le nouveau long-métrage sera projeté aux salles marocaines le 14 février 2018.

« Razzia raconte l’histoire de cinq luttes individuelles de personnages qui trouvent leur racine auprès d’un instituteur dans une petite école des montagnes berbères au début des années 80. Le film raconte comment la défaite de cet instituteur est la défaite d’une partie de nous-mêmes et d’une partie de l’humanité. Et comment la réforme de l’éducation nationale a pu transformer le destin d’une nation. On se retrouve 35 ans plus tard plongé dans les luttes de ces hommes et ces femmes dans le Casablanca d’aujourd’hui, » expliquait Nabil Ayouch en marge du Festival Cinemed où Razzia faisait l’ouverture.

