Distra, filiale du Groupe Mutandis, a conclu, jeudi, avec Société des Boissons du Maroc (SBM), un contrat de cession d’Actions, définissant les termes et conditions de la cession par SBM de l’intégralité des actions de la société EAE (Euro Africaine des Eaux), au prix de 380 millions de dirhams (MDH).

« Mutandis, société cotée à la Bourse des Valeurs de Casablanca, souhaite annoncer, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, que sa filiale Distra a conclu avec Société des Boissons du Maroc (le « Vendeur »), le 8 juin 2023, un contrat de Cession d’Actions, définissant les termes et conditions de la cession par SBM de l’intégralité des actions de la société EAE (la « Transaction »), au prix de 380 MDH », indique Mutandis dans un communiqué.

La signature du contrat de cession EAE fait suite à la lettre d’offre engageante transmise au vendeur le 7 décembre 2022, rappelle le communiqué, notant que la société EAE est propriétaire de la marque d’eau minérale « Ain Ifrane ».

L’activité eau acquise a réalisé au titre de l’exercice 2022 un chiffre d’affaires annuel d’environ 240 MDH et un résultat net courant d’environ 25 MDH, fait savoir la même source, ajoutant que l’arrivée de Ain Ifrane au sein du Groupe Mutandis permettrait de constituer un pôle boissons de plus de 350 MDH de chiffre d’affaires, et de bénéficier de synergies opérationnelles fortes entre les différentes gammes, notamment au plan de la distribution.

« La réalisation de la Transaction n’est pas immédiate et reste soumise à la satisfaction de plusieurs conditions suspensives détaillées dans le Contrat de Cession EAE, dont notamment l’obtention des autorisations réglementaires requises (telles que l’autorisation du Conseil de la Concurrence) et la cession préalable par SBM à EAE de l’activité de distribution ‘eau minérale’ « , tient à souligner Mutandis.

Les parties ont pour objectif de réaliser la transaction au cours du mois de juillet 2023, conclut le communiqué.

LNT avec MAP

