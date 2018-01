Le musée YVES SAINT LAURENT Marrakech « Meilleur Nouveau Bâtiment Public, 2018 »

PARTAGER Le musée YVES SAINT LAURENT Marrakech « Meilleur Nouveau Bâtiment Public, 2018 »

La Fondation Jardin Majorelle est heureuse d’annoncer que le musée YVES SAINT LAURENT Marrakech a été consacré, ce 11 janvier, « Meilleur Nouveau Bâtiment Public 2018 » par le concours annuel Design Awards du prestigieux magazine britannique Wallpaper*.

Après avoir été nominé en décembre dernier aux côtés d’édifices de renom tels que le Centro Botín en Espagne, le CoFuFun Station Plaza au Japon ou encore l’Australian Islamic Centre en Australie, le musée YVES SAINT LAURENT Marrakech s’est vu décerner le prix du « Meilleur Nouveau Bâtiment Public 2018». Prix qu’il partage avec le Zeitz Museum Of Comtemporary Art Africa, en Afrique du Sud.

Rappelons que le magazine Wallpaper* est une référence internationale du monde du design, de l’architecture, de la mode et du lifestyle qui attribue, tous les ans au mois de janvier, les Design Awards, soit le « meilleur » du design, de l’architecture et de la mode.

Le jury qui comprenait cette année l’architecte Farshid Moussavi, les chefs René and Nadine Redzepi, le designer Jasper Morrison, l’artiste Daan Roosegaarde et la mannequin Liya Kebede, a été séduit par le musée YVES SAINT LAURENT Marrakech, nouveau bâtiment inauguré le 19 octobre 2017.

La conception de ce projet a été confiée à Studio KO, un cabinet d’architectes fondé par Olivier Marty et Karl Fournier.

Ce tandem de jeunes architectes a réalisé de nombreux projets au Maroc, en Europe et aux États-Unis. C’est en parcourant les archives d’Yves Saint Laurent qu’ils ont été interpelés par les courbes et lignes droites, la succession des déliés et coupes franches dans l’œuvre du couturier.

En façade, le bâtiment se présente comme un assemblage de cubes, habillés de dentelles de briques, motifs qui rappellent la trame d’un tissu. L’intérieur, telle une doublure de vêtement, est radicalement différent : velouté, lisse et lumineux.

LNT avec Cdp