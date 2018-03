PARTAGER Le Musée de Maroc Telecom accessible aux personnes à besoins spécifiques

Depuis sa création en 2001, le Musée de Maroc Telecom s’est engagé dans une démarche de développement pour les publics à besoins spécifiques dans le but d’offrir un espace culturel accessible à tous.

La diversité et les besoins spécifiques de tous les visiteurs sont donc pris en considération pour une meilleure accessibilité.

Le musée met à disposition des visiteurs de nombreux outils pour leur faciliter l’accès à ses différents espaces. Il est également possible de visiter le musée seul ou accompagné.

L’ensemble des espaces du musée est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur, une rampe à l’entrée du musée et des fauteuils roulants.

Le musée est doté d’audioguides et de vidéo-guides pour les personnes sourdes-muettes et les non-voyants ainsi que des bornes interactives tactiles avec le même contenu.

Enfin, il est également possible de suivre des visites orales et ainsi découvrir les expositions avec le conservateur ou les employés du musée

Inauguré le 24 septembre 2001, le Musée des télécommunications de Maroc Telecom est le premier musée technologique au Maroc. Il retrace plus de 200 années d’histoire des télécommunications en général et du Maroc en particulier à travers une collection riche, depuis le premier télégraphe aérien en 1793 jusqu’à nos jours.

Le musée a été conçu afin d’être un véritable lieu d’apprentissage. En effet, la plupart des appareils et des équipements exposés fonctionnent, même les plus anciens d’entre eux. Les visiteurs peuvent les tester accompagnés des experts du musée.

Chaque espace du musée a une thématique dédiée : espace des précurseurs, espace de l’invention du téléphone, espace des technologies de commutation téléphonique, espace des systèmes de transmission terrestre et sous-marine, espace de la téléphonie publique, espace du Télex et de l’Internet, espace institutionnel et un espace showroom innovation.

Le musée de Maroc Telecom est membre du Conseil International des Musées (ICOM) et préside le Comité International des Musées des Sciences et Techniques (CIMUSET).

LNT avec CdP