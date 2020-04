PARTAGER MUHUB.ma : plateforme pour aider à la gestion de la crise sanitaire et « mieux vivre » le confinement

Voilà déjà un mois que Maroc Impact et Société Générale Maroc ont décidé d’unir leur force afin de mettre en place des actions concrètes pour aider ceux qui avaient envie d’entreprendre.

La crise sanitaire liée au Covid-19 impose d’entreprendre des actions pour faire face aux conséquences dramatiques qui découlent de cette crise.

Pour ce faire, il a été décidé de consacrer la première action de cette collaboration au déploiement d’une plateforme de solutions innovantes. Cette plateforme s’appelant MUHUB.ma, est composée de deux espaces : DABA Solutions et DABA Infos.

– DABA Solutions –

DABA Solutions est un espace permettant l’émergence de projets d’innovation locales. En effet, ingénieurs, chercheurs, étudiants, entrepreneurs sociaux et autres personnes voulant agir, peuvent contribuer ou s’engager ensemble au déploiement de solutions frugales innovantes.

Les solutions proposées sont validées par un Muhub Advisory Board qui fédère des experts internationaux marocains, sur la base de critères prédéfinis : réponse à une problématique liée au Covid-19, capacité à présenter un prototype, intérêt général du projet, réplicabilité et potentiel d’exportabilité…

DABA Solutions contribue ainsi à construire une économie du partage et une société dynamique, circulaire, guidée par le bon sens, le partage, la créativité et l’agilité.

– DABA Infos –

Et parce que cette période de crise nous impose d’agir tout en respectant le confinement, parce que rester chez soi est aussi une façon d’agir pour endiguer la pandémie, MUHUB.ma met aussi à la disposition des communautés un espace d’informations, Daba Info, pour « mieux-vivre » cette période si particulière.

Daba Info est un espace qui rassemble les informations clés, utiles et pratiques sur des sujets aussi divers et variés que l’actualité liée à la crise, le télétravail, les services accessibles en ligne, les numéros utiles, les bons plans pour se cultiver, se divertir et s’évader par la pensée…

LNT