PARTAGER MT Cash se dote d’une nouvelle fonctionnalité, l’alimentation par le compte bancaire

Une poignée de jours après le lancement de ses opérations, MT Cash, filiale de paiement mobile du Groupe Maroc Telecom, a enrichi ses services avec une nouvelle fonctionnalité permettant à ses clients d’alimenter leurs comptes mobiles via les cartes bancaires, sans avoir besoin de se déplacer dans une agence.

Cette fonctionnalité a pour but de diversifier les canaux d’alimentation des comptes mobiles MT Cash, et de faciliter ainsi l’accès aux services de paiement et de transfert d’argent.

Cette nouvelle opération peut se faire avec toutes les cartes marocaines, et permet d’éviter la multiplication des petits paiements avec son compte bancaire. Elle devrait également encourager les 12 millions de porteurs de cartes « inactifs » (qui ne l’utilisent pas) à considérer les paiements mobiles.

Cette option vient se rajouter aux autres fonctionnalités accessibles à partir d’un téléphone mobile, notamment le paiement des recharges et des factures de Maroc Telecom.

LNT