PARTAGER MSF- 2020 : Appel à la création d’une Agence africaine du renseignement

Le directeur du Centre international de recherche et de droits de l’Homme de Bruxelles, M. Ramadan Abujazar a plaidé, samedi à Marrakech, en faveur de la création d’une Agence centrale africaine du renseignement, avec pour mission principale de lutter contre les menaces sécuritaires globalisées.

« Il est temps pour que l’Afrique soit dotée d’une Agence centrale de renseignement, à même de permettre un échange efficient et fluide d’informations entre les Etats membres notamment, dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, et le démantèlement des cellules terroristes », a déclaré à la MAP, M. Abujazar en marge de sa participation à la 11è édition de Marrakech Security Forum (MSF- 2020).

La mise en place d’une telle Agence est de nature à conférer à l’Afrique tout le respect de la part de la communauté internationale, sachant qu’à l’ère actuelle, on a beaucoup tendance à considérer celui qui détient l’information comme une véritable source de pouvoir et de force, a-t-il estimé.

Et de faire observer que le Maroc, partant de ses rôles pionniers sur le plan continental, demeure le pays le mieux placé pour abriter le siège de cette Agence et ce, pour des raisons liées à l’excellence des relations que le Royaume ne cesse de tisser avec les pays africains, aux potentialités énormes dont il dispose mais aussi, grâce à son expertise avérée en matière de démantèlement des cellules terroristes et d’arrestation, à titre proactif et préventif, de centaines de terroristes.

Dans la foulée, M. Abujazar s’est arrêté sur certains indicateurs positifs, à l’instar du nombre d’étudiants africains qui poursuivent leurs formations universitaires au Maroc dans diverses spécialités et disciplines, outre la parfaite maitrise par les jeunes marocains de différentes langues étrangères, ce qui est « rare dans la grande majorité des pays africains », a-t-il dit.

Il a, en outre, tenu à indiquer que le Royaume est considéré actuellement comme « la porte d’entrée de l’Afrique vers les pays de l’Union Européenne », outre le fait qu’il jouit de relations excellentes aussi bien avec l’Occident qu’avec l’Orient, rappelant que le Royaume a, à plusieurs reprises, apporté son aide « précieuse » et son appui aux pays européens, à l’instar de la Belgique, de la France, et de l’Allemagne notamment, en matière de suivi et de démantèlement des cellules terroristes.

Après avoir souligné l’impératif majeur de la création de cette Agence Africaine dédiée au renseignement, il a fait savoir que la prochaine étape à suivre consistera à réunir les compétences du Maroc et des autres pays agissant à l’échelle du Continent en vue de les mettre en contact et ce, dans la perspective de la tenue d’un congrès constitutif et de l’élaboration d’une charte dans ce sens.

Et de faire savoir que l’information traitée dans le cadre de cette Agence sera mise à la disposition de l’ensemble des Etats membres sans exception et ce, abstraction faite des « différends politiques pouvant les opposer », notant que dans cette optique, l’exploitation de ces informations permettront, sans nul doute, de préserver la paix et la sécurité du Continent africain dans son ensemble.

Sur un autre registre, M. Abujazar a relevé que le choix de la thématique de la 11è édition du MSF-2020 à savoir : « l’Afrique à l’épreuve des terrorismes et des menaces globalisées », illustre clairement cet intérêt particulier que le Maroc ne cesse d’accorder aux questions sécuritaires de manière générale, et à la sécurité en Afrique en particulier, rappelant dans ce contexte, une série de conférences organisées au Maroc sur les questions de sécurité et de stabilité du Continent.