Le MSc International Business Management d’Excelia Business School poursuit son ascension et gagne deux places dans le QS International Trade Ranking 2025, se classant 18ᵉ au niveau mondial sur 87 institutions classées. Il s’impose également comme le premier programme français du classement.

Lancé en 2023, ce prestigieux classement évalue les meilleurs Global Business and Trade Masters à travers le monde en mettant l’accent sur l’excellence académique, l’innovation pédagogique et l’employabilité des diplômés.

Un programme d’excellence salué pour ses atouts majeurs

Le MSc International Business Management d’Excelia Business School se distingue particulièrement dans trois critères clés du classement QS :

• 1er mondial sur le critère “Graduate Outcome”

Ce critère met en avant la réussite professionnelle des diplômés, la qualité de l’accompagnement vers l’emploi et la capacité de l’école à leur offrir des opportunités de carrière. Excelia Business School se démarque notamment grâce à ses partenariats stratégiques et son réseau dynamique d’alumni.

• 4ᵉ mondial sur le critère “Innovative Teaching”

L’approche pédagogique innovante d’Excelia Business School est une nouvelle fois reconnue. Le programme intègre des méthodes d’apprentissage centrées sur l’étudiant, notamment la ludopédagogie, l’immersion en réalité virtuelle et des stages internationaux intégrés au MSc.

• 7ᵉ mondial sur le critère “Trade Programme Content”

Ce classement récompense la qualité et la dimension internationale du programme, un élément central de l’ADN d’Excelia Business School.

Un classement qui valorise l’excellence académique et l’adéquation avec le monde professionnel

Le QS International Trade Ranking repose sur une méthodologie rigoureuse élaborée avec un panel d’experts en commerce international. Il accorde une importance particulière à l’excellence académique, à l’innovation pédagogique et à l’alignement des programmes avec les besoins du marché.

Le MSc International Business Management fait partie des cinq programmes d’Excelia Business School figurant dans un classement QS, aux côtés du Master Grande École, du MSc Supply Chain, du MSc Marketing Digital et du MSc Audit.

À propos d’Excelia Business School

Excelia est l’un des premiers groupes associatifs d’enseignement supérieur en France. D’envergure internationale, il regroupe :

• une business school,

• une école de tourisme,

• une école de communication.

Le groupe accueille 6 500 étudiants sur quatre campus et s’appuie sur un réseau de 45 000 diplômés. Il bénéficie de labels et accréditations prestigieuses, garantissant l’excellence de ses formations : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA, EFMD Accredited et TedQual dans le domaine du tourisme.

