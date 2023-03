Mounir Bouchiha est un entrepreneur et dirigeant marocain diplômé d’un Master 2 de l’Université Panthéon-Sorbonne en 2008 à Paris. Il a plus de 15 ans d’expérience professionnelle, débutant en tant que consultant en business intelligence à Paris avant de rejoindre inwi en 2012 où il a dirigé la Digitale Factory sur des projets de transformation digitale majeurs. En août 2021, il a lancé son propre projet entrepreneurial, aidant plusieurs acteurs du marché à réaliser leurs projets de transformation digitale et a été nommé Directeur Général de Gear9, une agence digitale marocaine en pleine croissance.

La Nouvelle Tribune : Comment votre agence de transformation digitale, Gear9, travaille-t-elle avec les entreprises pour les aider à digitaliser leur activité et quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans ce domaine ?

Mounir Bouchiha : Chez Gear9, nous sommes convaincus que la digitalisation des activités nécessite une compréhension profonde de l’environnement dans lequel évoluent les entreprises qu’on accompagne, leurs partenaires mais surtout leurs cibles. Nous veillons à créer des expériences digitales uniques et adaptées aux besoins de leurs end-users en les impliquant dans tout le processus de conception des parcours.

Nous identifions alors les solutions digitales les plus adaptées dans l’objectif de concevoir des expériences digitales personnalisées, confortées par un socle technologique approprié, grâce à notre partenariat avec Salesforce, plateforme Cloud N°1 mondiale de la gestion de la relation client et à l’utilisation des dernières technologies de pointe sur le marché.

Les défis auxquels nous faisons face sont principalement liés à la rupture de l’expérience due à l’organisation en silos existante entre les différents départements. La force de la Total Experience réside donc dans sa capacité à briser les silos entre les équipes en rapprochant les départements et les individus. Elle permet de valoriser les contributions de chaque entité afin d’offrir des expertises multidisciplinaires et complémentaires au service des clients et des partenaires, pour un bien commun à court et à long terme.

Vous avez récemment sorti un livre blanc en partenariat avec le GAM, l’AUSIM et IPSOS pouvez-vous nous parler de la genèse de cette initiative ?

C’est avec une grande fierté que nous avons coconstruit ce livre blanc autour de la Total Experience (TX) en partenariat avec le GAM-Groupement des annonceurs du Maroc, l’AUSIM-Association Des Utilisateurs Des Systèmes D’Information Au Maroc et cabinet d’étude IPSOS. Ce livre blanc explore la maturité de la Total Experience (TX) dans les entreprises du Royaume. Il s’adresse aux professionnels du marketing et de la transformation digitale et offre une vue d’ensemble complète sur la notion de Total Experience (TX).

Il présente une analyse complète de l’expérience utilisateur qu’offrent les entreprises au Maroc. Il offre un état des lieux nécessaire pour une meilleure prise de conscience de l’existant afin qu’on puisse tous contribuer à l’amélioration des pratiques actuelles et en se concentrant sur les opportunités que permet une meilleure collaboration entre les départements.

Dans ce livre blanc, les lecteurs pourront en saisir les applications concrètes à travers la contribution de plusieurs experts reconnus dans leurs domaines et les témoignages de différents acteurs et professionnels, qui partagent leurs expériences et les stratégies qu’ils adoptent pour parfaire la Total Experience au sein de leur organisation.

Pour en savoir plus sur la Total Experience, nous vous invitons à parcourir notre livre blanc “Total Experience : vers une nouvelle stratégie gagnante” disponible gratuitement en téléchargement sur https://gear9.ma

En quelques mots, comment décririez-vous le concept de « Total Experience » (TX) et comment peut-il bénéficier aux entreprises marocaines ?

La « total experience » (ou expérience totale en français) est un concept qui englobe l’ensemble des interactions qu’un individu peut avoir avec une entreprise ou une organisation, que ce soit en tant que client, prospect, partenaire ou collaborateur. Elle représente aussi le rapprochement entre tous les départements d’une entreprise dans l’objectif de mieux comprendre et mieux servir les cibles pour un bien commun à court et à long terme.

Pour toute entreprise soucieuse d’offrir des expériences totales, cela contribue à améliorer la satisfaction de ses clients, renforcer son positionnement, consolider la loyauté des collaborateurs et se différencier notablement de la concurrence.

Focaliser ses efforts sur les différentes formes de la TX est une garantie de pérennité et d’engagement vis-à-vis de son écosystème, ce qui est mesuré et a largement fait ses preuves dans d’autres pays avant-gardistes au niveau international.

En tant que gagnant des prix « Best use of data analytics and CRM » et « Best digital innovation » lors des Morocco Digital Awards, comment voyez-vous l’avenir de l’innovation numérique au Maroc ?

Nous sommes fiers de recevoir ces deux prix GOLD aux Moroccan Digital Awards, qui témoignent de notre engagement constant à investir dans les dernières technologies de pointe pour offrir des expériences digitales engageantes et rentables à nos clients. Chez Gear9, nous avons à cœur de repousser les limites de l’innovation digitale au sein du Royaume et de continuer à offrir des résultats exceptionnels et uniques.

Nous sommes donc extrêmement confiants en l’avenir de l’innovation numérique au Maroc de part l’engagement sans précédent des acteurs constituant l’écosystème digital du Royaume, œuvrant à simplifier le quotidien des citoyens.

Les habitudes de consommation évoluent de manière constante et exigent aux entreprises d’offrir des expériences plus personnalisées et innovantes. C’est pourquoi nous adoptons une approche axée sur la Data pour créer des expériences digitales uniques et mémorables pour nos clients.

Comment le Maroc se compare-t-il à d’autres pays en termes de maturité numérique, et quelles sont les tendances que vous observez en matière de transformation digitale dans le pays, notamment dans un contexte post pandémique ?

Face aux enjeux économiques et sociaux du contexte post-pandémique, de nombreuses entreprises ont été contraintes d’accélérer leur transformation numérique. Cette accélération s’est traduite par une adoption croissante des technologies de travail à distance, des services de livraison en ligne, des paiements électroniques, des services publics et des solutions de commerce électronique.

Dans ce contexte, le gouvernement marocain a joué un rôle clé en lançant plusieurs initiatives visant à encourager la transformation digitale au cours des dernières années. Aujourd’hui, il est clair que Le Maroc est en train de rattraper ses pairs en terme de maturité numérique et devrait continuer à investir dans l’infrastructure numérique et à promouvoir ses compétences pour maintenir cette dynamique pour rester compétitif dans l’économie mondiale numérique.

Comment les entreprises marocaines peuvent-elles s’assurer que leur stratégie de transformation digitale est alignée sur leurs objectifs commerciaux ?

Dans l’optique de réussir leur transformation digitale, il est crucial pour les entreprises de définir avec concision et pertinence leurs objectifs commerciaux à court et à long terme, ainsi que les résultats attendus. Ce processus doit prendre en compte l’environnement dans lequel l’entreprise évolue et impliquer toutes les parties prenantes à savoir : les cibles, les partenaires, les fournisseurs et les collaborateurs et établir une priorisation des projets.

Cependant, pour que cette transformation puisse réussir, un plan complet doit être élaboré, intégrant toutes les directions de l’entreprise. Il doit couvrir tous les aspects : business, organisationnel, processus, mais surtout la culture de conduite au changement.

Les entreprises doivent être en mesure de s’adapter rapidement aux changements constants des technologies et des habitudes de consommation des citoyens. Pour cela, elles doivent impliquer les parties prenantes internes et externes en appliquant un framework agile, afin d’aligner leurs stratégies de transformation digitale sur les besoins et les attentes de chacun.

Une fois la transformation entamée, la mise en place d’un plan de pilotage et de suivi, ainsi qu’un plan de recalibrage des objectifs, permettront de mesurer la progression et d’effectuer les ajustements nécessaires pour atteindre les résultats escomptés.

Comment les entreprises marocaines peuvent-elles s’adapter à l’évolution rapide des technologies numériques, et quel rôle jouent la formation et le développement des compétences dans ce processus ?

Toute organisation doit faire preuve d’une grande agilité pour s’adapter aux évolutions technologiques rapides et incessantes. Pour cela, elles doivent développer des approches et stratégies innovantes pour faire face aux défis technologiques. Par exemple, elles peuvent investir dans la recherche et le développement, explorer de nouveaux modèles d’affaires basés sur les technologies, ou encore s’associer avec des startups innovantes.

Il est important de noter que la pénurie de compétences qualifiées dans le domaine constitue un obstacle majeur à l’adaptation des entreprises marocaines aux évolutions technologiques rapides. Pour y faire face, les entreprises doivent attirer, développer et retenir les compétences nécessaires en mettant en place des programmes concrets et immédiats pour aider leurs collaborateurs à s’adapter aux nouvelles technologies et à adopter de nouvelles méthodes de travail. Ces programmes de formation et de développement des compétences doivent être axés sur les compétences spécifiques dont les entreprises ont besoin pour s’adapter aux évolutions technologiques rapides, telles que la programmation, la gestion de projet agile, l’intelligence artificielle ou encore la cybersécurité.

En outre, il est crucial de souligner l’importance de la collaboration et de la communication au sein des directions de l’entreprise pour faciliter l’adaptation aux nouvelles technologies. Les équipes doivent travailler ensemble de manière transversale et être encouragées à partager leurs connaissances et leurs expertise. Cela permettra aux entreprises de mieux anticiper les évolutions technologiques, de s’adapter plus rapidement aux changements et de proposer des solutions innovantes à leurs clients.

Enfin, pour réussir leur adaptation aux évolutions technologiques rapides, les entreprises marocaines doivent mettre en place des processus de veille technologique efficaces pour rester à la pointe des dernières tendances et innovations. Elles doivent également encourager une culture de l’innovation en favorisant la créativité, la prise de risque et l’expérimentation.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

