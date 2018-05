PARTAGER Mothers4Peace : Les mères, vecteur du changement pour une culture de paix

L’ONG internationale Make Mothers Matters (MMM) a organisé, les 3 et 4 mai à Casablanca, en collaboration avec Care International Maroc, une conférence internationale pour mettre en avant le rôle des mères pour la paix, sous le thème « Les mères, au cœur du changement pour une culture de paix ».

Cet évènement a pour objectif de souligner le potentiel inexploité des mères agissant comme acteurs de paix et l’impact de ce potentiel mis en œuvre sur les plans familial, local, national et international. La conférence a rassemblé des décideurs politiques et économiques et a été animée par de nombreux experts et intervenants de renommée internationale.

Ont également pris part à cette conférence, des sociologues, des experts, et des universitaires de renommée mondiale. Nous pourrons citer, entre autres, Dr Rima Salah, représentante spéciale adjointe du Secrétaire Général de la Mission des Nations Unies en République de Centre Afrique et Tchad (MINURCAT) et Stephania Verhaegen, enseignante en Compassion Cultivation Training ( CCT) à l’université de Standford.

Cette rencontre a été marquée par la présence effective de la Princesse Marie-Esmeralda de Belgique. Elle est l’auteure de 6 livres, dont « Monsieur Dior et nous », « Léopold III, mon père », « Femmes, prix Nobel de paix ». Elle a écrit et produit trois documentaires avec le réalisateur Nicolas Delvaux : « Léopold III, mon père » en 2011, « Albert et Elisabeth » en 2014, et « Virunga, de l’espoir pour tout un peuple ».

En ouverture de la conférence, Anne-Claire de Liedekerke, présidente de Make Mothers Matter, a déclaré qu’« à travers cette conférence, nous voulons montrer qu’il faut agir quatre niveaux : le niveau familial, le niveau communautaire, le niveau national, et le niveau international ».

« Pour consolider l’environnement de paix, l’un des premières priorités est la lutte contre la pauvreté. Celle-ci est un paramètre évident pour ancrer les tensions dans le monde, car l’être humain en situation précaire peut être malheureusement amené à détruire l’environnement de paix autour de lui », a souligné Hlima Razkaoui, la directrice de Care International Maroc, avant d’ajouter : « Conscient de ce constat, Care international Maroc compte parmi les associations qui se sont tracé comme objectif la lutte contre la pauvreté et l’autonomisation des personnes précaires, notamment les femmes et les jeunes, en vue de faire perdurer un environnement de paix, au Maroc et ailleurs ».

Parmi les leviers principaux que Care international Maroc met en lumière, l’autonomisation économique de la femme : « Une femme économiquement autonome est une actrice de paix dans sa communauté et peut ainsi bien assurer son rôle de mère », selon Mme Razkaoui.

Pour sa part, la Princesse Esmeralda de Belgique a noté que « les femmes sont rarement à l’origine des guerres. En revanche, elles en sont les premières victimes ».

Dans ce contexte, elle a présenté des chiffres alarmants de l’ONU portant sur le génocide en Afrique. « Au Rwanda, plus de 200.000 femmes ont été violées. En Libéria, elles étaient 40.000, quant à la République du Congo (RDC), elle détient un triste record, puisqu’il s’agit de 500.000 femmes qui ont violées lors des différentes guerres dans ce pays », selon la princesse de Belgique.

« En 2000, l’ONU a passé la résolution importante 13-25 qui a été adoptée à l’unanimité. Mais au niveau des signataires des pourparlers de paix, les femmes représentent 4% seulement, tandis qu’au niveau des témoins des négociations, elles représentent 9% ! », a-t-elle ajouté.

Dans son allocution, la princesse s’est penché également sur l’histoire des femmes cités dans son livre « Femmes Prix Nobel de la Paix » et leur militantisme au profit de la paix.

Les travaux de cette conférence internationale mettront au programme du vendredi 4 mai, des ateliers interactifs sur la prévention de la radicalisation des enfants, la communication non violente, et le renforcement du rôle des mères dans les processus de décisions nationaux et internationaux.

Rappelons que la Conférence international « Mères pour la paix » ambitionne de cibler plusieurs objectifs, entre autres : la sensibilisation des décideurs, du public et les mères au rôle fondamental qu’elles jouent en tant que premières éducatrices à la paix, et l’apprentissage des valeurs de paix commence dès le plus jeune âge dans la cellule familiale, à la maison, en chacun de nous.

I.JIRRARI