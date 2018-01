PARTAGER Mort de Carla Marangoni, la plus vieille médaillée olympique du monde

Carla Marangoni, qui était à 102 ans la médaillée olympique la plus âgée encore en vie, est décédée jeudi à Pavie (nord), a indiqué vendredi le comité olympique italien (Coni). « À 102 ans, elle était la plus âgée des médaillées olympiques encore en vie et la dernière survivante des JO d’Amsterdam en 1928 », selon un communiqué publié par Coni.

A l’âge de 12 ans, l’Italienne Marangoni avait obtenu une médaille d’argent en gymnastique artistique par équipes lors des Jeux d’Amsterdam en 1928. Le comité olympique italien rappelle également que cette médaille d’argent avait été la première médaille olympique du sport féminin italien.

LNT avec Map