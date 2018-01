PARTAGER Mort du chanteur de gospel Edwin Hawkins

Le chanteur de gospel Edwin Hawkins, principalement connu pour son énorme succès en 1969 avec un nouvel arrangement de la chanson « Oh Happy Day », est mort lundi soir à l’âge de 74 ans.

Considéré comme l’un des fondateurs de la musique gospel moderne, Hawkins est mort dans sa maison de Californie après une longue bataille contre un cancer du pancréas, on indiqué les médias américains, citant l’agent du chanteur, Bill Carpenter.

« Oh Happy Day » est un hymne religieux du XVIIIe siècle. Mais c’est Edwin Hawkins qui en avait créé pour son groupe la version actuelle, avec ses deux voix qui se répondent.

La chanson avait immédiatement connu un énorme succès, avec plus de sept millions de disques vendus, et les Edwin Hawkins Singers reçurent un Grammy (les prix américains de la musique) pour la meilleure musique de gospel. La chanson a ensuite été reprise notamment par Glenn Campbell et Elvis Presley.

Au cours de sa carrière, Edwin Hawkins a remporté quatre Grammies.

LNT avec Afp