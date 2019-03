PARTAGER Au moins un mort dans un « acte potentiellement » terroriste aux Pays-Bas

Un homme armé a ouvert le feu lundi dans un tramway et « à plusieurs endroits » à Utrecht, aux Pays-Bas, tuant au moins une personne et en blessant plusieurs autres avant de prendre la fuite, un acte « potentiellement terroriste », selon la police.

Les autorités ont immédiatement annoncé un renforcement de la sécurité dans les aéroports et les bâtiments clés du pays et conseillé aux écoles de la ville de fermer leurs portes.

Elles n’ont évoqué à ce stade qu’un seul tireur mais indiqué ne pas exclure la possibilité qu’il y en ait plusieurs. La police a indiqué être à la recherche d’un homme né en Turquie.

« Il s’agit d’une fusillade dans un tramway. Plusieurs hélicoptères de traumatologie ont été déployés pour apporter de l’aide », a indiqué la police.

Le directeur de l’agence nationale pour la sécurité et le contre-terrorisme (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, a ensuite précisé lors d’une conférence de presse que « des fusillades ont eu lieu ce matin à Utrecht à plusieurs endroits ».

« Nous ne pouvons pas exclure un motif terroriste. Une équipe de crise est activée », a-t-il déclaré sur Twitter. Le niveau de menace terroriste a été porté à cinq, son plus haut niveau, à Utrecht.

« Une importante opération de police est en cours pour trouver le tireur », a-t-il ajouté.

– Menaces récentes –

Sur les lieux de l’attaque dans le tramway, à proximité d’un pont de cette ville parmi les plus grandes du pays, une victime était recouverte d’un drap et gisait sur la voie entre deux wagons, a rapporté un journaliste de l’agence de presse néerlandaise ANP sur place. Les abords ont été bouclés par les forces de l’ordre.

« Une enquête sur la fusillade sur la place du 24-Octobre à Utrecht est en cours. Dans celle-ci, nous prenons également en compte un motif potentiellement terroriste », a affirmé la police dans un tweet.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annulé une réunion de la coalition gouvernementale et s’est retranché dans son bureau pour se tenir informé, selon des responsables.

Les Pays-Bas ont été relativement préservés de la vague d’attentats qui a touché ses voisins ces dernières années, malgré plusieurs menaces récentes.

Un Afghan de 19 ans résidant en Allemagne avait poignardé et blessé deux touristes américains en août dans la gare centrale d’Amsterdam, avant d’être blessé par balle de la police. En septembre, les autorités ont interpellé sept personnes à Arnhem et Weert et dit avoir déjoué un « attentat majeur » aux Pays-Bas. Elles ont découvert de grandes quantités de matériels entrant dans la composition d’explosifs, dont 100 kilos d’engrais.

En juin, deux suspects avaient été arrêtés peu de temps avant de perpétrer plusieurs attaques, visant notamment le célèbre pont de Rotterdam et un autre lieu non précisé en France, selon les procureurs néerlandais.

LNT avec AFP