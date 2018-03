PARTAGER La Morocco Windsurf World Cup se prépare à Essaouira

Le Maroc accueille pour la 1ère fois de son histoire la Morocco Windsurf World Cup du 27 mars au 7 avril 2018 sur le mythique Spot de Moulay Bouzerktoune à Essaouira.

La Coupe du Monde de Windsurf PWA (Professional Windsurfers Association) est une compétition qui permet de classer chaque année les meilleurs rideuses et riders du monde sur des étapes allant de Tenerife (Gran Canaria, Espagne), en passant par Sylt (Allemagne) jusqu’à Maui (Hawaï, Etats-Unis). Cette année, la Morocco Windsurf World Cup accueillera pour la première fois en Afrique, une triple compétition du 27 mars au 7 avril 2018 à Moulay Bouzerktoune – Essaouira, soit :

• La Coupe du Monde de windsurf pour Femmes – Catégorie Wave (PWA)

• Les Qualifications Hommes pour la Coupe du Monde – Catégorie Wave (PWA)

• La 1ère étape du Championnat International de Windsurf (IWT)

Plus de 100 rideuses et riders venus du monde entier sont attendus pour cette édition 2018 dont Boujmaa Guilloul, notre ambassadeur marocain de windsurf, fondateur et organisateur de l’événement à Moulay Bouzerktoune – Essaouira. Boujmaa Guilloul détient le record mondial du plus haut saut de l’histoire de Windsurf, soit 20m de hauteur en 2012. Il est également le seul windsurfer Marocain Africain à avoir remporté l’International Windsurf Tour (IWT) en 2016 et a été vice-champion en 2017.

Natif d’Essaouira, Boujmaa Guilloul est un acteur engagé dans la démocratisation du windsurf au Maroc et un fervent partisan de la protection de l’environnement. Il milite également pour le développement social, culturel et économique de sa région: un engagement et un dévouement exemplaire pour le Royaume.

L’événement accueillera des actions sociales, culturelles et environnementales en marge de la compétition dont:

• des Initiations au cours de Windsurf dédiées aux jeunes orphelins

• initiation au Surf Paddle, surf et windsurf à toutes les femmes par Tatiana HOWARD du mouvement “The ButterFly effect”

• une journée de sensibilisation à l’énergie éolienne

• des journées de nettoyage des plages d’Essaouira – Moulay Bouzerktoune

Le spot mythique d’Essaouira-Moulay Bouzerktoune est une destination incontournable pour les windsurfeurs amateurs et professionnels, connu et reconnu pour ses conditions météorologiques extraordinaires et ses vagues classées mondialement.

LNT avec CdP