Morocco Today Forum : Le Maroc doit profiter des opportunités offertes par l’économie de savoir

Les opportunités offertes par l’économie de savoir, nouveau moteur de croissance à l’échelle internationale, doivent être saisies par le Maroc afin de mieux bâtir son nouveau modèle développement, ont souligné, vendredi à Casablanca, des panélistes à l’occasion de la 4ème édition du Morocco Today Forum (MTF), organisé par le Groupe Le Matin.

Intervenant lors d’un panel sous le thème « nouveau modèle de développement, quel rôle pour l’Économie du Savoir ? », les participants ont débattu du rôle que peut remplir l’économie de savoir dans le processus d’édification du nouveau modèle développement, sous plusieurs angles, notamment des pouvoir publics, des régions et des entreprises. Ils ont relevé l’importance de maitriser cette nouvelle approche, axe du nouveau paradigme que devront défendre toutes les forces vives du Royaume.

Ainsi, le président du Conseil de la concurrence Driss Guerraoui a mis en relief la contribution significative du capital immatériel dans la création de richesse au Royaume, confirmée par le Conseil économique, social, et environnemental (CESE), notant qu’il s’agit d’un enseignement très important à tirer pour la construction du nouveau modèle de développement.

« Cela doit nous inciter à repenser complètement les indicateurs autour desquels doit être construit ce nouveau modèle », a-t-il dit, ajoutant que « l’enjeu d’intégrer l’économie du savoir dans le nouveau modèle de développement doit tenir compte des spécificités régionales, des transitions technologiques et des changements climatiques ».

Citant des publications de référence en la matière, M. Guerraoui a fait savoir que les nouveaux indicateurs d’appréciation du nouveau modèle de développement portent sur l’ouverture à l’innovation, l’accès à l’internet et l’état des infrastructures économiques digitales.

Pour sa part, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie chargé de l’Investissement Othman El Ferdaous a mis l’accent sur le rôle de l’éducation dans la maitrise de l’économie de savoir en vue de former les générations futures mieux préparées à ce contexte, insistant sur l’importance d’ériger l’économie du savoir en un moteur du modèle de développement.

De son côté, le directeur général de l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE) Said Mouline a plaidé pour un modèle de développement à caractère durable, relavant qu’il est nécessaire que ce modèle intègre tous les secteurs compte tenu de leur impact environnemental.

Il a passé en revue l’ancien modèle économique caractérisé par des pratiques industrielles traditionnelles engendrant la pollution et un impact environnemental négatif, notant que la connaissance peut inspirer le passage à une économie de flux basée sur les énergies renouvelables.

Le MTF a choisi, cette année, de mettre la lumière sur une thématique novatrice qui est en train de changer les paradigmes et de métamorphoser le monde. En effet, l’économie du Savoir a révolutionné les concepts traditionnels des théories du développement et a fait émerger une composante intangible: le Capital Immatériel. De plus, l’accélération des évolutions technologiques et la place centrale qu’occupe désormais l’innovation font que la révolution industrielle 4.0 semble avoir cédé la place à une nouvelle phase, celle de la société 5.0.

Les travaux de ce forum se sont articulés autour plusieurs panels notamment « Les nouvelles technologies et l’éducation, socles de l’Économie du Savoir » et « Quelle matrice de transition vers l’Économie du Savoir et quelles opportunités pour le Maroc ? ».

LNT