« Morocco Leather & Shoes », le secteur du cuir à l’honneur

Casablanca accueille du 28 au 31 Mars 2018 la 4ème édition du Salon international Marocain du Cuir et Chaussures « Morocco Leather&Shoes ».

Organisé par Pyramids Group en partenariat avec Atelier Vita et FEDIC, cet événement ce veut une plateforme business qui permet des rencontres et des échanges entre tous les acteurs et professionnels du secteur du cuir afin de développer leur réseau.

Près de 200 exposants de 7 pays (Maroc, Turquie, Inde, Chine, République Tchèque, Egypte) prendront par à cette manifestation qui prévoit d’accueillir plus 11 000 visiteurs professionnels de provenance du Maroc mais aussi de 25 autres pays.

