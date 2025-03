La Fondation Ténor pour la Culture organise la 4ᵉ édition du Morocco Dance Competition, qui se déroulera du 24 au 27 avril 2025. Ce concours, ouvert aux danseurs de 8 à 25 ans, accueille plusieurs styles, dont la danse classique, contemporaine, urbaine et libre.

L’événement comprend une compétition ainsi que des workshops animés par des professionnels. Un jury composé de danseurs et chorégraphes évaluera les performances selon des critères techniques et artistiques. Les lauréats recevront des prix allant jusqu’à 10 000 MAD et auront l’opportunité d’effectuer un stage à l’étranger.

Le Morocco Dance Competition bénéficie du soutien de la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la troisième année consécutive.

LNT avec CdP

Partagez cet article :