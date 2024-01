L’actualité judiciaire nationale de ces dernières semaines est digne d’un feuilleton Netflix sur les narco-trafiquants d’Amérique latine. Comme dans l’arène du Colisée face au sort des gladiateurs, le grand public marocain applaudit des deux mains les déchéances que connaissent les personnalités impliquées dans ces sordides affaires où l’argent, le pouvoir et le sexe sont salement imbriqués. C’est de bonne guerre pour beaucoup de commentateurs qui voient en ces affaires, enfin, une forme de justice face à l’impunité que s’approprient certains responsables grâce à leurs fonctions. Mais, lorsque l’on dépasse cette première couche faite de popcorn et de commérages, on réalise que le mal est bien plus profond et symptomatique. La corruption est invisible et omniprésente à la fois, et éclabousse tous les niveaux administratifs, comme en témoigne l’incarcération de parlementaires et de différents fonctionnaires. Ce sont donc aussi les liens entre les politiques et un certain monde des affaires qui est dénoncé à travers cette affaire qui ne cesse de faire des remous. Et, étant donnée la propension de l’opinion nationale à généraliser ou à extrapoler sur la base des informations existantes, à laquelle il faut ajouter la volonté également de profiter de la tendance pour nuire à d’autres intérêts, il se peut que nous ayons atteints un point de bascule sur la moralisation de l’espace public et la notion d’intérêt général.

En effet, de la reddition des comptes à l’indépendance et l’investissement accru de la justice, en passant par l’efficacité des investigations policières, le sentiment ressenti par tout un chacun est qu’un certain temps est révolu et que personne n’est désormais à l’abri lorsqu’il s’agit de probité et de respect du cadre de la Loi. Pour le développement de notre pays, et la concrétisation de l’État de droit, il est indispensable que le citoyen soit protégé de tous les abus qu’il peut subir dans une logique d’intérêt général. Il ne s’agit pas d’une moralisation politique comme ont voulu la porter les dirigeants du PJD, et qui a été dans les faits contredite par leurs propres scandales, y compris de mœurs. Il s’agit de la protection et de l’application de la Loi par les forces publiques, y compris en leur sein. Tout cela doit avoir pour conséquences de faire précédent, jurisprudence et de provoquer le changement. C’est un cercle vertueux que nous pouvons espérer voir éclore, où nos parlementaires élus devront être plus transparents à l’avenir et montrer patte blanche pour atteindre des fonctions représentatives, où l’argent ne vaut pas l’engagement politique et où l’adage « copains coquins » n’a plus de place. Partout dans le monde, la drogue, les trafics, la corruption sont des réalités empiriques qui gangrènent les sociétés. Pour autant, le Maroc expose au reste du monde ses ambitions de développement, de leadership et de progrès au bénéfice des Marocains. Ce n’est pas compatible avec un laisser-faire où se développe des attitudes contreproductives dignes des bandes criminelles les plus organisées. Que chacun se le dise, il est temps de « monter le niveau ».

Zouhair Yata

Partagez cet article :