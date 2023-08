L’athlétisme marocain semble avoir retrouvé son lustre d’antan lors des mondiaux d’athlétisme de Budapest (19-27 août), à la faveur des médailles d’or de Soufiane El Bakkali (3.000 m steeple) et de bronze de Fatima Ezzahra Gardadi (marathon).

Depuis la 10è édition de ces Mondiaux, qui s’était tenue en 2005 à Helsinki et où le Royaume avait décroché trois médailles, une en or grâce à Jaouad Gharib au marathon et deux en argent par Hasna Benhassi (800 m) et Adil Kaouch (1500 m), jamais le Maroc n’est parvenu à remporter deux médailles en une seule édition.

Si le maitre incontestable du 3000 m steeple, Soufiane El Bakkali, est un habitué des podiums de ces joutes, lui qui sauvait à chaque fois l’honneur de l’athlétisme marocain en montant seul sur les podiums des éditions de Londres-2017 (argent), Doha-2019 (bronze) et Eugene-2022 (or), Fatima Ezzahra Gardadi a volé la vedette et est entrée dans l’histoire en offrant au Maroc sa première médaille au marathon féminin lors des Championnats du monde d’athlétisme.

Ainsi, Gardadi est devenue la quatrième athlète marocaine à décrocher une médaille aux championnats du monde en plein air, après Nezha Bidouan, Zahra Ouaaziz et Hasna Benhassi.

Déterminée à briller lors de cette épreuve extrêmement éprouvante, disputée sur une distance de 42,195 km, la championne marocaine s’est surpassée pour terminer à la 3ème place du marathon féminin, avec un chrono de 2h 25min 17sec. Sa compatriote, Roukia El Moukim, est, elle, entrée à la 25è place.

Gardadi est, aussi, aux côtés du double champion du monde du marathon Jaouad Gharib (Paris-2003 et Helsinki-2005), les seuls athlètes marocains à avoir gagné des médailles au marathon lors des différentes éditions des championnats du monde.

De son côté, El Bakkali devient le deuxième athlète marocain le plus titré avec 4 médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze). Il déloge de ce fauteuil une autre légende de l’athlétisme marocain, à savoir Mme Nezha Bidouan, qui avait décroché deux médailles d’or au 400 m haies à Athènes (1997) et Edmonton (2001) et une médaille d’argent à Séville (1999).

La première place de ce classement revient au quadruple champion du monde (1500 m) et double champion olympique (1500 m et 5000 m) Hicham El Guerrouj, qui compte à son palmarès 6 médailles aux Mondiaux : 4 en or sur le 1.500 m et 2 en argent, une sur le 1.500 m et l’autre sur le 5.000 m.

A la faveur de ces performances exceptionnelles, le Maroc a terminé à la 15ème place au tableau des médailles ex-aequo avec le Japon et la Grèce.

La première place revient aux Etats Unis avec 29 médailles (12 or, 8 argent et 9 bronze), suivis du Canada avec 6 breloques (4 or, 2 argent) et de l’Espagne avec 4 médailles d’or et 1 en argent.

Ces deux médailles portent le bilan du Maroc aux Championnats du monde d’athlétisme à 33 médailles lors de 19 participations, dont 12 en or, 12 en argent et 9 en bronze.

Cependant, les 15 autres athlètes marocains engagés à ces Mondiaux sont, eux, entrés bredouille de Budapest.

C’est le cas pour Salaheddine Ben Yazide, éliminé en séries du 3.000 m steeple après s’être classé 10ème avec un chrono de 8min 38sec 14/100è. Son compatriote Mohamed Tindouf a été éliminé, lui aussi, en terminant 6ème en 8min 20sec 67/100è, tout comme Mohammed Msaad qui s’est classé 9ème de la 3ème série avec un chrono de 8min 22sec 95/100è.

S’agissant du 1.500 m hommes, les athlètes Hicham Akankam, Abdellatif Sadiki et Anass Essayi ont tous été éliminés. Akankam a occupé la 9ème place de la 2ème série de qualification, avec un chrono de 3min 47sec 45/100è, ne réussissant pas à se qualifier pour les demi-finales de cette épreuve.

Ses compatriotes Abdellatif Sadiki, arrivé 9ème de la 3ème série en 3min 37sec 19/100è, et Anass Essayi, qui s’est classé 10ème de la 4ème série avec un chrono de 3min 35sec 63/100è, ont connu le même sort.

Dans le concours du 400 m haies, Noura Ennadi a été éliminée en demi-finales, après avoir occupé la sixième place de la 1ère série de qualification, avec un chrono de 55sec 15/100è.

Au 800 m, la Marocaine Assia Raziki a échoué à décrocher son billet pour les demies, en se classant à la 5ème place de la 7ème série de qualification, avec un chrono de 2min 00sec 91/100è.

Abdelaati El Guesse a été éliminé, quant à lui, des demi-finales du 800 m en occupant la septième place de la 1ère série de qualification, avec un chrono de 1min 44sec 55/100è. Son 9compatriote Nabil Oussama, engagée dans la même distance, avait été éliminé après s’être classé 7ème de la 7ème série, avec un chrono de 1min 47sec 79/100è.

Au marathon hommes, disputé dimanche, les trois coureurs marocains en lice Mohamed Reda El Aaraby (2h13:55) et Mustapha Houdadi (2h14:30) ont terminé respectivement 25è et 27è, tandis que Hamza Sahli n’a pas terminé la course.

LNT avec Map

