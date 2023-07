Les explications des décisions de la VAR seront retransmises, à la fois dans les stades et en direct à la télévision, lors du Mondial féminin afin de rendre le processus « plus transparent » a déclaré mardi Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA.

Ce dispositif sera utilisé pour la première fois par les arbitres lors d’un tournoi majeur pendant la Coupe du monde qui débute jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il avait été testé lors de la Coupe du monde des clubs au Maroc cette année et pendant le Mondial U20 en Argentine le mois dernier.

Selon Pierluigi Collina, les essais ont été concluants. « Nous voulons donner plus de transparence et une meilleure compréhension des décisions arbitrales », a expliqué le chef des arbitres de la FIFA, alors que les supporters réclament depuis longtemps plus de transparence dans les décisions rendues à l’aide de l’arbitrage vidéo.

« Les arbitres présents à Sydney se sont déjà essayés au système de sonorisation sur les terrains d’entrainement et tout ce passe bien », s’est-il félicité. « Nous sommes convaincus que ce nouvel outil sera très positif. »

Pendant les matches du Mondial, les arbitres pourront consulter un écran sur le bord du terrain avant d’expliquer leur décision, la raison de celle-ci, les joueurs impliqués et faire une brève description de la situation au public grâce à un micro placé sur leur maillot.

Mais une inquiétude persiste du côté des arbitres, a admis Pierluigi Collina. Tous devront expliquer les décisions en anglais, même ceux dont ce n’est pas la langue maternelle, leur ajoutant une pression supplémentaire.

« Dans toute situation, il y a des arguments pour et contre », a réagi Collina à ce sujet. « Nous discuterons ensuite de ce qu’il y a de mieux pour l’avenir. »

Les arbitres ont également pour consigne de limiter les pertes de temps de jeu effectif durant cette Coupe du monde.

LNT avec Afp

