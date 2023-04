Le président de l’Union des associations européennes de football (UEFA), Aleksander Ceferin, a exprimé, mercredi à Lisbonne, son soutien à la candidature conjointe du Portugal, de l’Espagne et du Maroc pour organiser la Coupe du monde de football 2030.

Intervenant lors d’un point de presse, tenu à l’issue de sa réélection pour un troisième mandat de quatre ans lors du 47è Congrès ordinaire de l’UEFA, M. Ceferin a apporté tout son appui à cette ‘’bonne’’ candidature conjointe du Portugal, de l’Espagne et du Maroc pour organiser la Coupe du monde de football 2030.

« Il est logique que le Maroc s’unisse avec la péninsule ibérique. Il est très proche du Portugal et de l’Espagne », a déclaré le président, reconduit par acclamation à la tête de l’instance européenne, assurant qu’il soutiendra cette « bonne initiative ».

Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, avait affirmé que la candidature conjointe du Portugal, de l’Espagne et du Maroc unira deux continents par le sport.

Selon lui, « Il n’y a pas de message plus puissant que le football. Ensemble, nous pouvons parvenir à la paix, à la tolérance et à la compréhension entre les peuples”.

SM le Roi Mohammed VI a annoncé la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, le 14 mars à Kigali, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le Souverain.

