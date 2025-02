Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a annoncé, lundi à la Chambre des représentants, que son département travaille à l’accélération des études techniques relatives aux projets d’autoroutes et de voies express programmés dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030.

En réponse à une question orale sur l’état d’avancement de ces études, le ministre a précisé que son ministère s’apprête à signer une convention de partenariat avec la région de Béni Mellal-Khénifra afin de faciliter la mise en œuvre des projets d’infrastructures nécessaires à cet événement mondial.

« Nous sommes tous mobilisés pour assurer la mise en place des infrastructures requises pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 dans notre pays », a-t-il déclaré, ajoutant que les principales villes concernées par ces investissements ont déjà été identifiées.

Un comité ministériel est actuellement en charge de la programmation des projets routiers afin de garantir leur finalisation avant 2030. Parmi les initiatives en cours figurent notamment l’autoroute reliant Rabat à Casablanca et l’autoroute continentale, dont les études sont déjà bouclées et les appels d’offres lancés. L’objectif, selon le ministre, est de démarrer les travaux dans les plus brefs délais afin d’assurer la livraison de ces infrastructures stratégiques dans les délais impartis.

Ces projets s’inscrivent dans une dynamique plus large visant à moderniser et renforcer le réseau routier national en vue d’assurer le bon déroulement de l’événement et de laisser un héritage durable en matière de mobilité et de connectivité.

