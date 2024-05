La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a assuré, jeudi à Rabat, que son département est pleinement mobilisé pour accueillir les équipes et le public dans les meilleures conditions lors de la Coupe du monde 2030 de football.

« En tant que département du tourisme, l’enjeu réside dans la capacité d’hébergement aussi bien des équipes de la FIFA que du public », a-t-elle souligné dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion élargie dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la coupe du monde 2030 et consacrée à la coordination entre l’ensemble des départements ministériels concernés, à la mise en place d’un système unifié de l’action collective conjointe et à la concrétisation d’une feuille de route intégrée.

La ministre a, en outre, indiqué que cette réunion a connu la participation de l’ensemble des départements concernés par l’organisation de la Coupe du monde 2030, ainsi que les responsables territoriaux afin de déterminer notamment les besoins.

Les départements concernés « vont travailler avec un esprit d’équipe, main dans la main, afin de pouvoir être prêts déjà pour le dossier de candidature au mois de juillet, mais également pour l’accueil de cet évènement qui permettra au Maroc de briller au niveau international », a conclu la ministre.

