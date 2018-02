PARTAGER Mondial 2026: Le gouvernement s’engage à honorer tous les engagements nécessaires

Le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani, a indiqué jeudi que le gouvernement est mobilisé pour soutenir la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde de football de 2026, faisant part de la disposition de l’Exécutif à respecter tous « les engagements nécessaires » pour faire aboutir ce dossier.

Le gouvernement soutient le riche programme préparé par le Comité national de candidature du Maroc pour le Mondial 2026, a précisé M. El Otmani, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, soulignant qu’il va interagir positivement avec ce programme à travers des propositions et des remarques.

Les différents secteurs gouvernementaux concernés et les fédérations sportives sont de la partie dans le cadre de ce chantier, a précisé le Chef du gouvernement, qui a formé le souhait de voir ce dossier réussir.

M. El Otmani a appelé, dans ce cadre, l’ensemble des secteurs ministériels, institutions élues et acteurs sportifs, culturels, médiatiques et de la société civile à soutenir la candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026 et à contribuer à la réussite de ce chantier.

LNT avec Map