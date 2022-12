Les habitants de la ville de Casablanca, ont célébré mardi soir, dans la joie et la communion la qualification historique de l’équipe nationale de football en quarts de finale de la coupe du monde 2022, aux dépens de la sélection espagnole aux tirs au but 3-0 (0-0).

En effet, dès le sifflet final de la rencontre ayant opposé les poulains de Walid Regragui à l’équipe espagnole, les Casablancais qui ont suivi avec ferveur cette rencontre à travers les écrans géants aménagés au niveau de plusieurs endroits névralgique de la ville, notamment l’espace Anfa Park, ont laissé exploser leur joie, arborant fièrement le maillot national et le drapeau marocain à coup de klaxon et un tonnerre de youyou, pour célébrer comme il se doit cet exploit inédit qui restera gravé en lettre d’or dans l’histoire du football national.

Des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes ont envahi en masse les grandes places et artères de la capitale économique, ainsi que la corniche scandant des chansons à la gloire des coéquipiers du héros du jour Yassine Bounou.

Une ambiance euphorique s’est emparée de la ville au milieu des drapeaux nationaux accrochés aux murs des cafés, sur les voitures et les motocyclettes, avec à la clé des scènes de liesse inoubliables.

Dans des déclarations à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, les supporters issus de Casablanca et des régions avoisinantes, ont exprimé haut et fort leur joie indescriptible après cette qualification historique face à l’une des meilleures équipes au monde. Ils n’ont pas tari d’éloges à l’égard des joueurs menés de mains de maitre par Walid Regragui pour leur combativité, rigueur et leur esprit élevé de patriotisme, afin de hisser le drapeau national au cours de cette manifestation sportif planétaire.

Ils ont également souhaité plein succès aux Lions de l’Atlas lors de leur prochain match face au Portugal, et mettant le vœu que cette aventure se poursuive au grand bonheur de l’ensemble des Marocains d’ici et d’ailleurs.

La sélection marocaine a réussi un exploit historique en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football, après sa victoire face à l’Espagne aux tirs au but (3-0 t.a.b. 0-0 après prolongations), grâce à un Yassine Bounou impérial qui a gardé ses cages intactes durant la fatidique séance des tirs au but.

L’équipe nationale marocaine s’était qualifiée pour les 8èmes de finale de la Coupe du monde après avoir mené le groupe F avec 7 points, grâce à ses victoires sur les équipes belge et canadienne, et son match nul contre l’équipe croate.

Les Lions de l’Atlas vont rencontrer en quarts de finale, le 10 décembre au stade Al Thumama, le Portugal qui a étrillé l’équipe suisse (6-1).

LNT avec Map

