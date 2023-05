Le Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, a rencontré une délégation de l’Association Marocaine des Exportateurs présidée par Monsieur Hassan Sentissi El Idrissi, Président de l’ASMEX.

Cette rencontre était l’occasion de discuter de la nouvelle Charte de l’investissement et de son impact sur l’environnement des affaires en général et le développement de l’offre exportable en particulier. Les exportateurs ont saisi l’ocrions pour féliciter le gouvernement pour la mise en place rapide de la Charte de l’investissement et de ses textes d’application.

Les deux parties ont souligné l’importance de l’interaction entre les investissements et l’exportation et ont discuté de l’évolution des actions d’accompagnement des exportateurs pour la diversification de l’offre. A cet effet, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations a présenté les axes de la nouvelle offre de services d’accompagnement des exportateurs, qui a été accueillie favorablement par les responsables de l’ASMEX.

A la fin des échanges, le Ministre a rappelé l’engagement de tous les départements pour assurer la cohérence de l’action gouvernementale en matière d’exportation

