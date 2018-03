PARTAGER Mohamed Yatim : Le système éducatif va être adapté aux besoins du marché du travail

Le plan national pour la promotion de l’emploi permettra d’adapter le système éducatif avec les besoins du marché du travail, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim.

Ce plan vise également le soutien de la création de postes d’emploi, le renforcement des systèmes d’intermédiation dans le marché du travail, l’amélioration des conditions du travail et du fonctionnement du marché de l’emploi et l’appui de la dimension régionale en matière d’emploi, a souligné M. Yatim lors d’une réunion du Conseil supérieur de la promotion de l’emploi. Étant donné que l’emploi, constitue l’une des priorités majeures du Maroc, le gouvernement, en collaboration avec les différents partenaires, ne ménage aucun effort pour mettre en place des programmes et des mesures à même d’assurer des emplois décents, a t-il affirmé, mettant en exergue le rôle de l’exécutif dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’emploi après adaptation et finalisation.

Partant d’une approche participative, le ministère, qui préside le comité technique de suivi de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de l’emploi, avait lancé un appel à contribution aux différents acteurs œuvrant dans le domaine de l’emploi pour recueillir leurs propositions quant aux meilleurs moyens de promouvoir l’emploi et de lutter contre le chômage, a rappelé M. Yatim, précisant que les réunions du conseil supérieur de la promotion de l’emploi se veulent une plateforme d’échange et de concertation pour les moyens de la mise en œuvre de ce plan.

A ce propos, il a rappelé que cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’application de l’arrêté n° 2.15.569 du 14 octobre 2015, en vertu duquel un comité ministériel de l’Emploi a été instauré, sous la présidence du chef du gouvernement, et chargé de fixer les orientations stratégiques du gouvernement en matière d’emploi et les présenter pour approbation au conseil du gouvernement et d’élaborer le plan national de promotion de l’emploi, lequel constituera l’outil gouvernemental de mise en œuvre des orientations fixées.

Les conclusions et recommandations de cette réunion permettront d’instaurer une vision claire à propos des programmes de l’emploi, dont la mise ouvre est prévue entre 2018 et 2021, a conclu le ministre.

A noter que le programme gouvernemental vise à réduire le taux de chômage à 8,5% à travers une approche volontariste basée sur la promotion de la création d’emploi via une croissance riche en emplois productifs et décents, l’amélioration de la participation des jeunes et des femmes dans le marché du travail, le renforcement de l’égalité d’accès au marché du travail et la réduction des inégalités territoriales en matière d’emploi.

LNT avec MAP