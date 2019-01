PARTAGER Mohamed Benchaaboun s’entretient avec Federica Mogherini

Les moyens à mettre en œuvre pour le renforcement de la coopération financière ont été au centre d’un entretien tenu, jeudi à Rabat, entre le ministre de l’Economie et des finances, M. Mohamed Benchaaboun et la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica Mogherini.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont examiné les moyens à mettre en œuvre en vue de renforcer la coopération financière eu égard aux efforts de réformes conduites par le Royaume du Maroc et à ses ambitions au titre de son partenariat privilégié dans le cadre du Statut avancé Maroc-UE, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des finances.

Dans ce sens, M. Benchaaboun et Mme Mogherini ont passé en revue les différents aspects de la coopération entre le Maroc et l’UE et se sont félicités de la qualité des relations entretenues entre le Royaume du Maroc et l’UE, qui constitue un partenaire clé pour le pays, ajoute la même source.

Le ministre a remercié à cette occasion la Haute représentante pour l’appui continu de l’Union européenne aux priorités de développement économique et social du Maroc. Les deux parties ont réitéré leur volonté commune pour renforcer davantage la coopération entre les deux parties, note le communiqué.

En visite de deux jours au Royaume, Mme Mogherini s’est entretenue avec plusieurs hauts responsables marocains. L’objectif est de consolider la dynamique de relance des relations entre le Maroc et l’UE et passer en revue les relations bilatérales notamment dans les domaines politique, économique, sécuritaire et migratoire.

LNT avec MAP