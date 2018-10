PARTAGER Mohamed Benchaâboun reçu à la CGEM

À l’occasion des discussions sur le projet de Loi de finances, la CGEM a reçu, mercredi 24 octobre, le Ministre de l’Économie et des Finances, M. Mohamed Benchaâboun, annonce un communiqué de la fédération patronale.

Lors de cette rencontre, qui a connu la participation d’un important nombre de chefs d’entreprises membres de la CGEM, M. Salaheddine Mezouar, Président de la Confédération, a mis l’accent sur le nécessaire retour à la normalité dans le règlement des arriérés de l’État envers les entreprises et a appelé à une réforme de la fiscalité reposant sur des principes de neutralité de la TVA, d’équité et d’encouragement de l’investissement productif. Il a notamment insisté sur la nécessaire exemplarité de l’État en matière de relations commerciales, selon le communiqué.

Pour sa part, le Ministre a souligné que la relance de l’investissement et l’appui aux PME et TPE particulièrement, constituent l’une des priorités du projet de Loi de finances (PLF). Le Ministre a mis en exergue quelques mesures phares du PLF 2019, tout en invoquant le contexte marqué par des contraintes sociales, poursuit le texte.

Cet événement a également été marqué par de très nombreuses interventions de patrons qui ont échangé avec le Ministre et plusieurs de ses directeurs présents dans la salle (Impôts, Douane, DEPP, Office des Changes, Trésor) sur des problématiques sectorielles ou spécifiques concernant le BTP, les start-ups, le coût du travail, la réception des marchés….

A l’issue de la rencontre, le Président de la CGEM et le Ministre de l’Économie et des Finances ont convenu d’organiser des Assises de la fiscalité au cours du premier semestre de l’année 2019. Des Assises qui devraient consacrer une réforme à inscrire dans une loi de programmation fiscale afin de donner de la visibilité aux acteurs économiques et réinstaurer la confiance, conclut le communiqué.

LNT avec CdP