PARTAGER Mohamed Abdennabaoui : ‘‘L’indépendance du pouvoir judiciaire est tributaire de l’indépendance du juge’’

A Marrakech et à l’occasion de la première édition de la ‘‘Marrakech International Justice Conference’’, le Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation,

Mohamed Abdennabaoui, n’a pas fait dans la dentelle. Les lois et les constitutions ne peuvent à elles seules garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire, a-t-il déclaré, avant d’ajouter que celle-ci est l’affaire des magistrats invités à croire en ce principe. Idem pour tous les acteurs du systèmes judiciaires : ‘‘L’indépendance du pouvoir judiciaire ne constitue pas un avantage immunitaire pour le juge, mais une règle juridique qui est mise en place au service des principes de la justice, d’équité et de protection des juges contre toute influence ou menace empêchant l’application de ces principes, le respect de la loi et la mise en œuvre des règles de façon équitable, impartiale et neutre’’.

Et de souligner dans le même contexte, qu’il est impossible de parler d’une véritable indépendance du pouvoir sans avoir assuré l’indépendance du juge. Néanmoins, cela exige en même temps, tient-il à rappeler, la mise en place de mécanismes de coopération et d’intégration, de cadres juridique et institutionnel adéquats pour assurer son indépendance et lui permettre de mener à bien ses tâches.

Pour ce fin connaisseur de l’appareil judiciaire du Royaume, « l’enjeu majeur pour réussir l’expérience marocaine dans le domaine de la justice, est un travail long et dur qui nécessite le développement de notre performance dans le domaine de la justice ». Pour Abdennabaoui, cela ne veut pas dire « nager à contre-courant » des principales orientations de l’Etat, en ce qui concerne la protection de la sûreté, des valeurs sacrées et des institutions constitutionnelles du pays et des droits et libertés des citoyens. L’indépendance escomptée « signifie plutôt une action de la Justice loin de toute influence ou intervention à même d’entraîner une déviation par rapport aux valeurs de justice, d’équité et de droit », ne cesse-t-il de rappeler.

Pour rappel, le vendredi 6 octobre 2017 est une date qui restera sans aucun doute dans les annales judiciaires de notre pays. En effet, depuis cette date, le

Parquet est devenu une composante judiciaire à part entière, marquant l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif. Pour rappel aussi, cette réforme s’effectue dans le cadre de l’application des articles 110 et 116 de la Constitution, ainsi que les dispositions des lois organiques relatives au CSPJ et les articles 110 et 117 de la loi organique relative au statut des magistrats.

Cette réforme se veut aussi une revendication pressante et de longue date des activistes des droits de l’homme. Un acquis qui a justement connu une opposition farouche des politiques, et c’est au forceps que le divorce entre le pouvoir exécutif et le procureur vient d’être prononcé. Un verdict irréversible et définitif… apparemment.

Hassan Zaatit