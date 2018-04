PARTAGER Mohamed Abdennabaoui, ambassadeur de l’expérience judiciaire du Royaume

En marge des travaux de la première édition de la ‘‘Marrakech International Justice Conference’’, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, a tenu des entretiens avec plusieurs ministres de la Justice et présidents des parquets de différents pays arabes, africains et européens.

Ces entretiens ont été axés sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et ces différents pays dans le domaine de l’indépendance du pouvoir judiciaire, et ce à travers l’échange d’expériences, d’expertises et des visites de délégations.

Aussi, ces rencontres ont été une occasion pour discuter plusieurs questions liées, notamment, à la lutte contre le terrorisme, qui est devenu une véritable menace pour tous les pays du monde, ainsi que contre toutes sortes de crimes, tels que le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, qui exigent l’intensification des efforts en matière judiciaire de tous les Etats pour vaincre ce fléau. Il était question aussi de la nécessité d’échanger les expertises entre les institutions judiciaires et de s’informer sur les lois et les expériences en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire entre le Maroc et ces pays.

Dans ce sens, Mohamed Abdennabaoui a souligné que l’indépendance du ministère public vise à assurer la justice et la bonne application de la loi, notant que l’indépendance du pouvoir judiciaire est une revendication populaire, juridique et politique.

H.Z