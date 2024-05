Pour cette édition du GITEX Africa à Marrakech, le média tech panafricain Cio Mag inaugure les African CIO Awards, une première édition qui célèbre les Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) africains. Ces distinctions, ouvertes aussi à la diaspora africaine internationale, visent à récompenser les DSI du secteur public et privé ayant fait preuve de leadership, d’innovation et ayant contribué au développement du continent. Organisée en partenariat avec le GITEX Africa, l’Agence du Développement du Digital, Smart Africa, l’Apebi et l’Ausim, cette initiative marque une reconnaissance importante pour les DSI ayant un impact majeur sur leurs organisations et sur le développement de l’Afrique. Pour en savoir plus sur cette initiative, nous avons rencontré Mohamadou DIALLO, Fondateur de CIO Mag et de ces Awards. Dans cette interview, il nous partage sa vision, les objectifs des African CIO Awards et l’importance de reconnaître les talents et les contributions des DSI africains dans un monde de plus en plus numérique.

La Nouvelle Tribune : Quel est selon vous le poids du digital dans le potentiel de développement du continent africain ?

M. Mohamadou Diallo : Le digital représente un potentiel très important dans le développement du continent. Aujourd’hui, dans certains pays, le secteur des télécommunications représente jusqu’à 10% du PIB. Ce poids a augmenté de manière significative au fil des années, passant de moins de 3% au début des années 2000 à 10% aujourd’hui dans la plupart des économies africaines. L’économie numérique accompagne de manière transversale l’ensemble des secteurs de l’économie et occupe une place cruciale. Les opérateurs de télécommunications, par exemple, jouent un rôle majeur non seulement dans l’économie mais aussi dans la collecte des impôts et le paiement des licences mobiles.

Le secteur des start-ups est également en plein essor, avec environ 6 milliards de dollars levés sur le continent africain. Ce dynamisme montre l’importance croissante du digital dans le développement économique et social de l’Afrique.

Qu’est-ce qui fait selon vous un bon CIO dans la conduite d’un projet de transformation digitale d’une entreprise ?

Pour comprendre le rôle d’un CIO, il faut d’abord comprendre l’étendue de son périmètre d’action. Aujourd’hui, le CIO n’est plus seulement un centre de coûts mais un centre de profit. En digitalisant l’entreprise, le CIO apporte de la valeur ajoutée et contribue à la croissance et à la compétitivité de l’entreprise. Son rôle est devenu de plus en plus important, nécessitant agilité et impact dans divers domaines comme les ressources humaines, la finance, et la production.

Un bon CIO doit être agile et avoir une bonne maîtrise de l’ensemble des métiers de l’entreprise pour accompagner efficacement la transformation digitale.

Les finalistes sont issus de grands groupes privés ou d’institutions publiques majeures. Quels sont les défis que leurs CIOs doivent adresser et que des PME ou start-ups plus agiles peuvent outrepasser ?

Nous souhaitons encourager l’open innovation pour permettre aux grandes entreprises d’intégrer des solutions développées par des start-ups. Il est crucial de renforcer la recherche et le développement (R&D) en Afrique, souvent sous-financée par les grandes entreprises. Les innovations des jeunes start-ups peuvent apporter des réponses pertinentes et aider à pousser les entreprises à se développer.

Nous voulons également promouvoir l’intrapreneuriat, qui permet aux employés de développer leurs propres projets au sein de l’entreprise, libérant ainsi leur créativité et innovation.

Vous avez reçu plus de 40 candidatures. Quels étaient les critères demandés pour les projets soumissionnés ?

Nous avons cherché des innovations de rupture, particulièrement dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique. Nous avons été impressionnés par la qualité des dossiers soumis, qui montraient des solutions « made in Africa » innovantes et adaptées aux besoins locaux. Les dossiers sélectionnés, parmi lesquels des projets utilisant l’IoT pour la gestion de l’élevage en zones de conflit ou des IA utilisées par des millions de clients, démontrent le potentiel et l’ingéniosité des DSI africains.

Trois finalistes sur douze sont des femmes. Cela représente-t-il la présence féminine en Afrique pour le poste de CIO ? Cette proportion évolue-t-elle ?

Bien que le secteur IT soit historiquement dominé par les hommes, nous voyons de plus en plus de femmes accéder à des postes de direction. En Afrique, la proportion de femmes dans ces rôles est en augmentation, même si elle reste inférieure à celle de l’Europe. Les femmes ingénieurs sont très compétentes, mais concilier vie professionnelle et vie familiale reste un défi. Toutefois, des progrès significatifs sont réalisés, avec de nombreuses femmes occupant des postes ministériels en transformation numérique, par exemple.

Quelles sont les ambitions futures pour les CIO Awards, notamment pour ce qui est d’augmenter le nombre de pays participants ?

Effectivement, les African CIO Awards ont pour ambition de dépasser le simple cadre d’une cérémonie de remise de prix. Ils visent à créer un véritable écosystème dynamique favorisant l’innovation, l’émulation et l’échange de bonnes pratiques entre les pairs du secteur numérique africain. Pour la prochaine édition, nous prévoyons un roadshow dans des pays stratégiques pour sensibiliser les DSI et les encourager à participer au concours l’année prochaine. Un autre objectif important est d’inclure la diaspora africaine. De nombreux talents africains travaillent à l’étranger, et nous voulons qu’ils puissent participer et partager leur expertise avec leurs homologues africains. Nous souhaitons également encourager les jeunes à participer, en mettant en place des initiatives d’open innovation pour permettre aux startups de collaborer avec les grandes entreprises.

Propos recueillis par Zouhair Yata

Partagez cet article :