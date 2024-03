À l’approche de l’édition de Caparica au Portugal, prévue du 29 mai au 2 juin, MOGA Festival annonce les dates de sa prochaine édition à Essaouira, au Maroc. Prévu du 2 au 6 octobre 2024, le festival investira toute la ville ainsi que le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa.

Fort de ses valeurs centrées sur la musique électronique, le nomadisme, la créativité, l’échange et la découverte, MOGA Festival s’est affirmé comme un événement incontournable à Essaouira et à Caparica

Après le succès record de son édition 2022, ayant attiré plus de 12 000 festivaliers à Essaouira, et le report de l’édition 2023 suite au séisme de septembre 2023 dans l’ouest marocain, MOGA revient pour sa cinquième édition en octobre 2024.

Depuis ses débuts en 2016 à Essaouira, MOGA Festival incarne le concept du boutique festival sur 5 jours, mettant en avant la culture locale et offrant une expérience immersive dans les cultures électroniques. Les deux premiers jours, les 2 et 3 octobre, seront dédiés au programme OFF à travers la ville, proposant diverses activités et événements gratuits tels que le surf, le yoga, des conférences, des masterclasses, des expositions, des concerts et des soirées, mettant en valeur la culture de la ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre, le festival IN proposera un line-up éclectique mêlant des artistes de la scène électronique internationale et des talents locaux, au sein de la propriété du Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa. Cette expérience festivalière offrira pas moins de 5 scènes, un marché de créateurs, un espace bien-être et une soixantaine d’artistes sur 3 jours. La programmation sera dévoilée dans les semaines à venir.

Le festival lance la vente en ligne d’une quantité limitée de Blind Pass à partir de demain, jeudi 7 mars, à 12h00 sur www.mogafestival.com.

