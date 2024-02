Pulser son style en soutenant nos créateurs, c’est possible ! La scène mode marocaine est en pleine effervescence avec de plus en plus de propositions inventives, radicalement différentes et désirables. Bijoux, chaussures, vêtements, sacs, on vous livre nos coups de cœur.

Le tailoring urbain de Late for Work

Late for Work ne passe pas inaperçue. Même Hypebeastarabia en parle. La marque du prodige Youssef Drissi déstructure le tailleur en fantaisies multiples. Jouant entre des coupes à l’architecture rompue, Late for Work réinvente le vestiaire conventionnel en bouleversant les codes. La chemise prend une géométrie surprenante, le pantalon se réinvente en proportions incongrues, des pans de textiles s’apposent sur des vestes et manteaux faussement formels. Si vous êtes adeptes de l’originalité, cette marque gender neutral est définitivement pour vous !

https://www.instagram.com/lateforworkwear/?hl=fr

Les mules conscientes de Zyne

On ne présente plus Zyne, la marque fondée par Zineb Britel et Laura Pujol adulée par les fashionistas du monde entier. Vogue Arabia ne s’y est pas trompé et nous non plus ! Avec leurs mules précieuses et gorgées d’imagination, les deux femmes honorent la tradition marocaine en partant de la babouche pour en faire un soulier intemporel, pointu et résolument mode. En choisissant des matières de notre patrimoine comme le raphia et en suivant un processus responsable où les magiciennes derrière la fabrication sont valorisées, Zyne décline ses créations à l’élégance époustouflante sous toutes les coutures : plates, à talon, pour le jour, pour la nuit, avec toujours comme ligne directrice des chaussures raffinées qui traversent le temps.

https://www.instagram.com/zyneofficial/?hl=fr

Les sacs luxueux et responsables de Doum

Quand women empowerment et mode se rencontrent, cela donne Doum. La marque de sacs éthiques, lancée en 2019, conçoit des créations aussi puissantes que dans l’air du temps. En partant de matières naturelles, la marque imagine des sacs aux lignes franches, de la micro-besace cassette au bucket en passant par la baguette sans oublier le cabas. 200 femmes issues de coopérative de la région de Marrakech donnent naissance sous leurs mains expertes à des compagnons quotidiens qui évoquent toute la richesse de notre artisanat dynamisé par des accents avant-gardistes.

https://www.instagram.com/doum_official/?hl=fr

Les joyaux marocains réinventés d’Aura

Nora, derrière cette marque de joaillerie marocaine, pense le bijou traditionnel comme une histoire moderniste éclatante. Revisitant les classiques hérités de nos coutumes joaillières, la jeune femme explore l’univers du précieux avec des ras-de-cou aux mejdoul identitaires, des boucles d’oreilles évoquant celles de nos grand-mères, des colliers aux arabesques scintillantes avec, toujours, une direction inattendue, contemporaine et céleste.

https://www.instagram.com/the.aura.jewelry/

Soraya Tadlaoui

