La mobilité globale au cœur de la stratégie d'Avis Locafinance

On connaissait les cinq piliers de la Foi, les cinq piliers de la Sagesse, désormais nous avons également les cinq piliers d’Avis !

La société Avis Locafinance, en effet, qui compte 54 années d’existence dans notre pays et qui fut fondée par feu Jacques Toledano au début des années soixante du siècle dernier, vient de présenter à la presse, sa nouvelle démarche, fondée sur cinq axes principaux et déterminant de nouvelles pistes de développement du leader de la location automobile courte et longue durée au Maroc.

Eddy Toledano, PDG du Groupe Avis Locafinance, et fils du fondateur, a d’emblée planté le décor en précisant que la société de location automobile, solidement positionnée dans le top 3 de la location, ne comptait absolument pas abandonner son cœur de métier qui lui assure une position éminente issue de son expérience et de son savoir-faire.

Mais Avis Locafinance, tel le baron Jacques de Coubertin, aspire à aller plus haut et plus fort en axant sa démarche de développement sur un concept d’une actualité et d’une modernité indéniables, celui de la mobilité.

Et, partant de se positionner comme un « acteur global » de cette mobilité dans notre pays, au service d’une clientèle qui vit de nouveaux modes comportementaux, pense différemment, recherche des solutions rapides, innovantes et audacieuses, en liaison notamment avec les urbanités actuelles, le développement de l’Internet, mais aussi des évolutions majeures déjà révélées dans nombre de pays comme la volonté « de consommer de la voiture au lieu de l’acheter » (dixit Eddy Toledano).

Partant, cinq directions sont désormais imprimées pour relever ce challenge.

Le premier pilier d’Avis Locafinance tient au lancement d’une nouvelle branche d’activité, celle de la location courte durée « low cost », destinée à une clientèle moins argentée certes, mais désireuse de louer une voiture sûre, opérée par un professionnel averti comme l’entreprise de M. Toledano.

Sous le nom de « Payless », qui exprime parfaitement l’objectif du PDG d’Avis Locafinance, il s’agira de proposer des véhicules en parfait état, mais à des prix plus bas que les voitures de la maison-mère, parce qu’elles auront une ancienneté plus élevée, un kilométrage supérieur, sans GPS, ni Wifi à bord.

Le client disposera néanmoins d’une garantie totale de fiabilité délivrée par le loueur et la prestation sera à la hauteur des attentes et des moyens du client.

Pour les prochains mois, qui marquent la mise en place de Payless, Avis Locafinance mettra une cinquantaine de véhicules sur le marché national, pour « voir venir ».

A côté donc de cette nouvelle marque, qui exprime la volonté de démocratiser par les prix la location de voitures, M. Eddy Toledano, toujours dans la philosophie d’une action globale de mobilité, a également pris le parti solide et déterminé de démocratiser la procédure de location de voiture par l’utilisation du digital, outil désormais incontournable des grandes marques, enseignes, entreprises, vecteur de modernité et de facilité, qui emplit de plus en plus le quotidien des consommateurs partout dans le monde.

La digitalisation des process est donc un axe essentiel d’Avis Locafinance comme l’explique à la presse M. Madani Kabbbaj, Secrétaire général de la société.

Depuis plusieurs mois donc, le client peut effectuer, à partir de l’adresse www.avis.ma, toutes les opérations de location, de réservation et de consultation des véhicules proposés par l’entreprise à partir de ce portail dédié, à l’ergonomie et l’exhaustivité des plus satisfaisantes, aux fonctionnalités fortement utiles, ce qui, à tout le moins facilite grandement les procédures, permet de gagner du temps, laissant à la seule et dernière opération de signature du contrat de location l’obligation de se rendre physiquement auprès d’une agence Avis Locafinance.

Mais, comme le promet M. Eddy Toledano, dès que les autorités compétentes auront validé le système de signature électronique, la société qu’il dirige offrira aux clients un process entièrement digitalisé, « from A to Z » !

La troisième pierre (de taille, sic !) de cet édifice voulu par une société qui sait allier expérience cinquantenaire et ouverture sur le présent, n’est autre que « My Fleet », un nouvel outil qui permet de répondre à la croissance des flottes d’entreprises et aux exigences d’une clientèle soucieuse de ses intérêts.

Bien évidemment, lorsqu’on évoque My Fleet, c’est la LLD qui est en ligne de mire, avec tous les services offerts par Locafinance pour la location longue durée, une formule d’optimisation du parc automobile pour les entreprises.

Désormais, les clients LLD pourront utiliser la plateforme extranet innovante offrant aux gestionnaires de flottes une maîtrise totale sur leurs parcs automobiles grâce à un outil de pilotage en temps réel et sécurisé. En effet, My Fleet permet une vision immédiate de l’état opérationnel à travers quatre portes d’informations : les indicateurs liés au parc automobile, la vue globale de l’activité de la flotte, la facturation et enfin la gestion des interfaces avec Locafinance.

En quatrième pilier, Avis Locafinance, qui revend depuis longtemps ses véhicules d’occasions à des professionnels du secteur, a encore opté pour la démocratisation en offrant désormais des véhicules à la revente aux petits revendeurs et garagistes, mais également aux particuliers.

A cet effet, la société a mis en place dans l’enceinte de son siège casablancais un show-room dédié où tout un chacun peut venir voir les voitures proposées.

Le client peut également pencher pour la consultation en ligne des offres grâce à la démarche de transformation numérique mise en place par la société de M. Toledano.

Les voitures mises en vente sont consultables en ligne par le biais d’une plateforme moderne et conviviale.

Et comme le décline le PDG lui-même, cette option de vente des voitures d’occasion présente plusieurs avantages.

Des véhicules parfaitement entretenus aux standards de la société, mais certifiés de surcroît par un expert indépendant.

Des voitures « propres comme un sou neuf ». Une assistance dédiée aux démarches administratives de vente pour un véhicule remis au nouveau propriétaire sous les 72 heures qui, en outre, peut profiter préalablement à son acquisition d’un test de conduite, (try and buy).

Et, last but not least, une garantie de transparence et de fiabilité de l’information sur le véhicule en termes de kilométrage, d’historique de l’entretien avec, cerise sur le gâteau, la première vidange offerte.

Pour les professionnels de la revente d’occasion, Avis Locafinance propose des voitures propres, en parfait état, issus de sa flotte professionnelle expertisés par SGS, un organisme international à la réputation très forte. En outre, la société met en place un système de vente aux enchères qui assure la transparence des données et l’équité dans le traitement des dossiers.

Un suivi continu de la vente aux enchères est organisé en temps réel par SMS alors que la vente offre différents lots en termes de taille, accessible donc à toutes les catégories de revendeurs, grands ou petits.

Et, pour accompagner cette activité, le retour à un métier qui fut longtemps pratiqué par la société de location de voiture, celui de la tôlerie et de la peinture, ouvert désormais aux clients grands comptes de la société, mais surtout aux voitures de la flotte professionnelle de l’entreprise.

Avec ce come-back, M. Eddy Toledano met en avant les gains de temps qui seront réalisés, la flexibilité des opérations, la disponibilité des réparations sur le site même de la société.

Enfin, dernier pilier de cette démocratisation voulue par un acteur global de mobilité, la nouvelle stratégie implantée dans l’ADN d’Avis Locafinance, directement née de la préoccupation d’offrir à la clientèle des prestations « up to date » et en accord avec les plus récentes innovations en termes de mobilité, l’alliance avec un professionnel avéré du VTC, VOTRECHAUFFEUR.MA.

C’est ainsi qu’Avis Locafinance, qui a acquis 21% du capital de cette SARL spécialisée dans le transport des particuliers par des véhicules de tourisme avec chauffeur, met une nouvelle corde à son arc d’activités, en s’alliant à cet opérateur connu sur le marché national.

Désormais, pour un déplacement rapide, sécurisé, garanti en termes de fiabilité du véhicule, la société d’Eddy Toledano entre de plain-pied dans cette mobilité moderne, qui permet la flexibilité et le choix à une clientèle désireuse de profiter d’une prestation qui évite les désagréments de la conduite, sur route ou en circuit urbain, pour un déplacement précis et déterminé dans le temps. Avec un must, celui d’offrir au prestataire Votrechauffeur.ma et à ses clients la garantie « en or » que représente Avis Locafinance !

Ainsi, forte de ses 54 années d’existence, Avis Locafinance poursuit avec détermination et succès la voie tracée par le fondateur, le regretté Jacques Toledano, disparu il y a une année.

Feu Jacques Toledano aurait, assurément, apprécié que son digne fils Eddy continue tout à la fois l’aventure entamée en 1964 tout en découvrant de nouvelles voies et opportunités de développement de l’entreprise, inscrites dans le monde d’aujourd’hui en constante évolution.

Fahd YATA