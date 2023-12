En introduisant la finition Extreme sur la Spring de Dacia, la marque essaye d’appliquer sa stratégie d’extension de son territoire au marché des véhicules 100 % électriques . Celle-ci bénéficie du design spécifique à la finition Extreme et, en exclusivité, de la toute nouvelle motorisation ELECTRIC 65 qui offre plus de puissance (65 ch/48 kW) que la Spring ELECTRIC 45 (45 ch/33 kW), qui reste disponible sur les finitions Cargo, Essential et Expression. Le couple délivré aux roues est supérieur et permet plus de dynamisme sur les plages de décollage en ville ou d’insertion sur les voies rapides.

Le nouveau moteur ELECTRIC 65 se caractérise notamment par un régime de rotation plus élevé, au bénéfice de la puissance. En ville, la Spring Extreme ELECTRIC 65 accélère de 0 à 50 km/h en 3,9 secondes. Sur route, le temps nécessaire à une reprise de 80 à 120 km/h est quasiment divisé par deux (13,5 s contre 26 s). Spring Extreme ELECTRIC 65 conserve la même autonomie que le moteur 45ch, soit 305 km en cycle WLTP City et 220 km en cycle mixte WLTP.

‘‘Dacia Spring vise à rendre la mobilité 100% électrique facile, pratique et accessible à tous en proposant l’essentiel (écran tactile, aides au stationnement, réplication smartphone, climatisation, vitres électriques …)’’, dit-on auprès de Dacia Maroc.

Pour le DG de la marque au Maroc, Fabrice Crevola, : ‘‘ Dacia Spring 100% Electric a démocratisé l’accès à la mobilité électrique. Le lancement de la version Extreme renforce encore l’attractivité de Spring, avec un design exclusif et un nouveau moteur plus puissant de 65ch. Les performances progressent fortement et permettent de profiter d’accélérations et de reprises dynamiques, faisant de Dacia Spring Extreme 65ch la citadine idéale, et toujours la voiture électrique la plus abordable du marché marocain’’.

Pour rappel, en février dernier, Dacia introduisait Spring, son premier modèle 100% électrique. En moins d’1 an, ce modèle a réussi à se positionner n°1 des ventes, avec près de 130 Spring vendues depuis son lancement pour clore l’année 2023 à 150 unités, soit 34% de part de marché.

Aujourd’hui, Dacia Spring complète son offre 100% Electrique avec cette finition Extreme et son nouveau moteur plus puissant. La voiture est Dacia est disponible à partir de 215 000 Dhs pour la version Extreme, à partir de 165 833 Dhs pour la version CARGO et à partir de 199 000 Dhs pour la version Essential…

H.Z

