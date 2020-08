PARTAGER Mobilisation à Rabat et à Fès contre le coronavirus

Les autorités locales de Rabat ont effectué, mardi, une série de visites de contrôle et de suivi pour s’assurer des mesures prises en matière de lutte et de prévention contre l’épidémie de Covid-19.

Ces actions ont pour objectif de garantir la santé et la sécurité des populations et de sensibiliser de près les gens à la question de prévention contre la pandémie afin de contribuer, ensemble, à la lutte contre le vilain virus.

Ainsi, des messages de sensibilisation ont été diffusés et des lots de bavettes ont été distribuées tout en rappelant à la population la nécessité de continuer à respecter strictement le dispositif sanitaire préconisé par les autorités en vue d’enrayer la propagation de l’épidémie.

Dans une déclaration à la MAP, Jamal El Mrabti, propriétaire d’un restaurant, a qualifié ces visites d’importantes dans la mesure où elles permettent d’orienter les gérants vers les mesures à observer et à appliquer afin de stopper la propagation du coronavirus.

« Toute l’équipe du restaurant mène des réunions de façon continue afin d’éviter tout relâchement dans le respect des mesures préventives nécessaires », a-t-il dit.

Abid Badil, PDG d’un centre d’appel, a de son côté affirmé que l’initiative des autorités a pour objectif de vérifier tout le dispositif lié au virus concernant essentiellement les règles de distanciation physique, l’état des stocks de bavettes et de désinfectants en plus de la mesure de la température.

Saluant les efforts déployés par les autorités locales, les associations de la société civile et les médias dans ce contexte marqué par la propagation du virus, la présidente fondatrice de l’association Obour des MRE, Latifa Faiad, a estimé que les citoyens sont appelés à assumer leurs entières responsabilités en veillant au respect des mesures sanitaires et préventives avec à leur tête les gestes barrières.

Le fondateur de l’association Alachjar, Abdelghani Bardane a pour sa part insisté sur la prévention en tant que facteur permettant de réduire le risque de contamination et de protéger la santé de tout à chacun, invitant ainsi les citoyens à veiller au strict respect des consignes sanitaires recommandées.

C’est dans ce contexte que le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a affirmé lundi que le Maroc participera aux essais multicentriques relatifs à la Covid-19 pour obtenir la quantité du vaccin suffisante dans des délais opportuns.

Par ailleurs, le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation et de communication autour de la prévention de la pandémie du Covid-19 a été donné, mardi au quartier Aouinat El Hojjaj à Fès, avant de toucher l’ensemble du territoire de la préfecture.

Le choix a été porté sur ce quartier de la zone urbaine de Fès-Saiss, qui compte une population de plus de 65.000 habitants.

La campagne mobilise l’ensemble des acteurs de la préfecture de Fès, notamment les membres du comité régional de pilotage chargé du suivi de la pandémie du Coronavirus, qui est composé des autorités locales, des services extérieurs, de la santé, des représentants de la commune de Fès, de la société civile et des bénévoles du Croissant Rouge Marocain.

Le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Saïd Zniber, a souligné, à cet effet, que la situation épidémiologique au niveau de la région Fès-Meknès reste ‘’stable’’, mais sa ‘’maîtrise demeure tributaire de l’engagement de tous les intervenants à respecter les mesures préventives nécessaires’’, appelant tous les acteurs à ‘’s’engager sérieusement et de manière responsable’’ afin de lutter contre l’épidémie.

Il a mis en relief l’importance de l’intensification des efforts de sensibilisation, afin d’’’adopter un comportement sain’’ et de la prise de conscience des dangers de ce virus, tout en mettant en garde à la fois contre le relâchement et le non-respect des mesures de prévention mises en place par les autorités locales et sanitaires pour contenir la pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, Kenza Seif Eddine, bénévole au bureau du Croissant Rouge marocain à Fès, a indiqué que l’objectif de cette action consiste à sensibiliser à la gravité de la maladie, notant qu’en l’absence d’un vaccin, le respect des mesures préventives recommandées par les autorités compétentes reste de mise, en vue de surmonter cette crise qui requiert une mobilisation collective et solidaire.

L’acteur associatif, Moustapha Tariq, a, quant à lui, mis l’accent sur les efforts consentis par les autorités et les acteurs de la société civile pour juguler la pandémie, tout en exhortant les habitants de la ville à adhérer à cette mobilisation pour faire face à cette crise sanitaire mondiale.

Cette campagne a été marquée par la distribution de masques gratuitement aux populations cibles, ainsi que la diffusion de messages de sensibilisation axés sur le respect des gestes barrières pour prévenir le virus, notamment le port approprié du masque, le respect de la distanciation physique et le respect des mesures d’hygiène et de prévention.

