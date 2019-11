PARTAGER Mme Sofia Tazi, DG de CARMA Maghreb : La gestion de l’e-réputation, une expertise métier

Aujourd’hui, on assiste à une multiplication des informations sur la toile, à un développement des points de contacts avec les partenaires (blogs, forums, réseaux sociaux, site d’avis, sites médias, sites institutionnels…) et à une prise de parole libre des consommateurs. Ceci étant, il est devenu nécessaire pour toute entreprise soucieuse de son image de s’intéresser à la gestion de son e-réputation. Plus de détails dans cet entretien avec Mme Sofia Tazi, DG de CARMA Maghreb, un spécialiste du Smart-médias.

La Nouvelle Tribune : Peut-on savoir en quoi consiste exactement la e-réputation ?

Mme Sofia Tazi : La gestion de l’e-réputation est un enjeu majeur et contrairement à l’image de marque, on constate ces dernières années que la réputation ne dépend pas que de la communication de l’entreprise, mais surtout des parties prenantes qui s’expriment librement pour donner leur avis (qu’il soit positif ou négatif). Cette nouvelle gestion doit s’inscrire dans toutes les stratégies de communication des entreprises ou des institutions qui pourraient souffrir d’une mauvaise image ou d’un mouvement de boycott. Elle repose sur une première étape de veille qui permet de savoir ce qui se dit, comment on parle de vous et où on parle de vous. Une veille efficace permettra d’anticiper les crises, en écoutant en amont les avis, les remarques des clients mécontents, en réagissant dès les premiers signes d’une crise émergente et de ce fait d’être réactif dans les stratégies de réponse. L’objectif étant d’anticiper, surveiller et maitriser ce qui se dit de votre entreprise en temps réel.

Quelle est la valeur ajoutée pour une entreprise ?

Carma Maghreb se veut la seule entreprise de veille et d’analyse média totalement intégrée opérant dans la région MENA. Le défi grandissant que doivent relever les professionnels de la communication pour créer une image claire des conversations à travers tous les canaux médiatiques, est stratégique, particulièrement dans un marché de plus en plus rude. Aujourd’hui, les entreprises comprennent la valeur critique de savoir ce qui est dit de leur marque, de leurs concurrents et du secteur dans lequel elles interviennent, afin d’obtenir un avantage concurrentiel. Nous avons donc développé Carma pour offrir une intelligence inégalée en temps réel, sur tous les canaux médiatiques, hors ligne et en ligne.

Peut-on avoir une carte visite de Carma Maghreb ?

Filiale de Carma International, leader de l’intelligence médiatique, Carma devient une solution mondialement reconnue pour la veille stratégique avec plus de 13 bureaux à travers les 5 continents. Suite à cet élan, le Maghreb offre une opportunité passionnante d’apporter une technologie de pointe, associée à une vision locale et à une analyse d’experts, dans cette région dynamique. La solution de Carma comprend la surveillance des médias dans tous les formats, y compris la presse écrite, digitale, TV, radios et médias sociaux. Mais aussi, elle propose des analyses, tableaux de bord consolidés et une plateforme de mesure en temps réel des retombées. CARMA Maghreb a été développée pour les marques et les professionnels de la communication aussi bien du secteur privé que les institutions gouvernementales, les ONGs.

Propos recueillis

par H.Zaatit